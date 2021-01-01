إطلاق شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم في 14 نوفمبر



Snapdragon 8 Gen 2 Snapdragon 8 Gen 2

كشفت شركة كوالكوم أخيرًا عن مواعيد حدث قمة Snapdragon Tech القادم. هذا العام ، سيقام الحدث السنوي في الفترة من 14 نوفمبر إلى 17 نوفمبر. في حين لم يتم الكشف عن موقع الحدث ، فمن المتوقع أن يعقد في هاواي كالمعتاد.



خلال الحدث التقني السنوي ، يمكن لشركة كوالكوم أن تكشف عن الجيل التالي من شرائح الهاتف المحمول الرائدة ، Snapdragon 8 Gen 2. ظهرت بعض المعلومات مؤخرًا. أفاد أحد المرشدين المعروفين أن Snapdragon 8 Gen 2 حقق أداءً جيدًا في اختبارات كفاءة الطاقة الأولية. قال إنه تغلب على كلاً من Snapdragon 888 و 8 Gen 1 و 8+ Gen 1.



تشير الشائعات إلى أن شريحة Snapdragon 8 Gen 2 ستستمر في استخدام عملية 4 نانومتر TSMC ، على غرار شريحة Snapdragon 8+ Gen 1 ، لذلك لا ينبغي أن يكون ارتفاع درجة الحرارة والاختناق مشكلة.

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تدعي التسريبات السابقة أن Snapdragon 8 Gen 2 سيحتوي على مجموعة وحدة معالجة مركزية غير عادية 1 + 2 + 2 + 3. يمكن أن تحتوي على نواة واحدة لوحدة المعالجة المركزية Cortex-X3 ، ونوبيتان لوحدة المعالجة المركزية Cortex-A720 ، ونوبيتان لوحدة المعالجة المركزية Cortex-A710 ، وثلاثة أنوية لوحدة المعالجة المركزية Cortex-A510.يمكن أن تحتوي أيضًا على Adreno 740 GPU. كالعادة ، يمكننا أن نتوقع مودم 5G مدمجًا مع أسرع سرعات تنزيل وتحميل والعديد من التقنيات اللاسلكية الأخرى ، بما في ذلك Wi-Fi 6E و GPS و Bluetooth 5.3.سوف تقوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2 بتزويد الكثير من الهواتف الذكية العام المقبل ، على الأرجح. من المتوقع أن تستخدمها سلسلة Galaxy S23 من سامسونج ، جنبًا إلى جنب مع الجيل التالي من الشركات الرائدة من مختلف الشركات الأخرى ، بما في ذلك ون بلس و Vivo و OPPO و شاومي و موتورولا وغيرها الكثير ، كما هو الحال كل عام. ينتهي الأمر بمعالجات Snapdragon من كوالكوم الرئيسية بشعبية كبيرة على مدار العام.على الرغم من أن قسم System LSI من سامسونج يعمل على تطوير مجموعة شرائح Exynos 2300 ، يُشاع أن أعمال الهواتف الذكية قد لا تستخدمها في سلسلة Galaxy S23. يمكن أن يستخدم صانع الهواتف الذكية معالجات Snapdragon حصريًا خلال العامين المقبلين. يقال إنها أنشأت فريقًا من حوالي 1000 مهندس لإنشاء مجموعة شرائح مخصصة لهواتف Galaxy المتطورة ، ويمكن إطلاقها في عام 2025.