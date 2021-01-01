تكشف شركة Hisense عن تلفزيون A9H الذكي مع شاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز ومكبرات صوت بقوة 80 واط



Hisense Hisense

كشفت شركة Hisense عن تلفزيونها الذكي الرائد A9H الذكي، والذي يتميز بشاشة OLED بدقة 4K وحجم 65 بوصة، ويعتبر هذا التلفاز خليفة A9G من العام الماضي.



يأتي التلفزيون مع بعض الميزات والتحديثات المثيرة للاهتمام. فعلى سبيل المثال، يتميز بنسبة أبعاد 20:9 ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. كما انه يحتوي على منفذي HDMI 2.1، القادرين على دعم VRR حتى 120 هرتز. وتعمل أحد منافذ HDMI هذه أيضًا بمثابة eARC. كما يحتوي التلفزيون أيضًا على مآخذ توصيل HDMI 2.0 قياسي.





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يأتي A9H بحجمين مختلفين؛ 55 بوصة و 65 بوصة. ومع ذلك، يمكن شراء إصدار 65 بوصة فقط في هذا الوقت. يحتوي التلفزيون على شاشة OLED ويوفر دقة ألوان رائعة، كما انه يأتي مزودًا بدعم Dolby Vision IQ الذي يسمح له بتقديم أقصى نسبة سطوع عند 1000 nits عند مشاهدة محتوى HDR.وعلاوةَ على ذلك، يحتوي تلفزيون Hisense A9H الذكي على لوحة ألوان 10 بت تدعم HDR10+، بالإضافة إلى مكبر صوت بقوة 80 واط والذي يتضمن خمسة محركات متوسطة المدى بقوة 10 واط ومكبرات صوت بقوة 5 واط ومضخم صوت فردي بقوة 20 واط.يأتي تلفاز A9H مزودًا بنظام صوتي قائم على الشاشة يهتز، والذي يسمى “Sonic Screen”. يعمل Hisense A9H على نظام تشغيل مملوك للشركة يسمى Vidaa U6.0 ويدعم Amazon Alexa ومساعد Google. يتوافق التلفزيون أيضًا مع خدمات البث مثل Amazon Prime Video و Disney + و Netflix و YouTube.سيكون A9H متاح مقابل 2299 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 2820 دولارًا) ويمكن شراؤه عبر Amazon.