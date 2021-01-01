تشق شركة LG طريقها إلى أعمال شحن السيارات الكهربائية

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شركة LG

أعلنت شركة LG عن دخول مجال شحن السيارات الكهربائية من خلال الاستحواذ على مطور شاحن بطاريات EV كوري جنوبي يسمى AppleMango.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة ستسمح لها بإنشاء محطات شحن بميزات كاملة وبواجهة سهلة الاستخدام والتحكم والإدارة في الوقت الفعلي. وستكون قادرة على الاستفادة من تقنية العرض الرقمي الخارجية المتينة والمضادة للأتربة والماء.

تعتبر LG هي شركة راسخة في مجال التنقل الكهربائي وتطوير البطاريات والشاشات وأجهزة الاستشعار للسيارات الكهربائية. وقد انضمت مؤخرًا إلى شركة Magna International لتطوير المحركات الإلكترونية والمحولات والشواحن المدمجة لشركات صناعة السيارات. سيؤدي الاستحواذ إلى توسيع ذلك مما يسمح له بمزاوجة إمكانات الشاحن الجديدة مع أنظمة إدارة شحن EV الداخلية الحالية.

تخطط LG لتركيب خط إنتاج شاحن EV في LG Digital Park في كوريا الجنوبية بحلول نهاية عام 2022. الهدف هو تزويد مجموعة متنوعة من العملاء بحلول شحن السيارات الكهربائية المخصصة، بما في ذلك المساكن الخاصة ومراكز التسوق والفنادق والمباني العامة.

المصدر: بوابه المتميز

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