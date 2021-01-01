قبل الإطلاق تسريب ميزات Oppo Watch 3 و Oppo Band 2

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صورة الخبر: Oppo Watch 3
Oppo Watch 3

في وقت سابق اليوم، قام المصدر Digital Chat Station بالكشف عن استعداد شركة Oppo لإطلاق ساعة Oppo Watch 3 قريبًا بالإضافة إلى Oppo Band 2 على منصة Weibo الصينية.

ووفقًا له، ستصل ساعة Oppo Watch 3 بثلاثة إصدارات، أي تمامًا مثل Oppo Watch 2. وستحمل هذه الإصدارات الأسماء الرمزية OWW211 و OWW212 و OWW213.

لسوء الحظ، لم يكشف التسريب كيف ستختلف هذه الإصدارات عن بعضها البعض. ولكن من المتوقع ان يأتي اثنان منهم بقرص 42 مم (مع دعم بلوتوث و eSIM) ويمكن أن يحتوي أحدهما على قرص 46 مم (eSIM) مثل إصدار العام الماضي.

لكن التسريب يذكر بعض ميزات هذه الساعة الذكية القادمة ويقول انها ستأتي مع نسبة شاشة إلى هيكل عالية مع شاشة مربعة صغيرة منحنية. ستتوفر الساعة بأربعة ألوان؛ الأسود والفضي والرمادي الداكن والذهبي الفاتح.

من ناحية أخرى، ستصل OPPO Band 2 باللون الأسود والأزرق، وستكون مزودة بمستشعر NFC و SpO2 لمراقبة مستوى الأكسجين في الدم والمزيد.

حتى الآن هذه هي فقط المعلومات المتاحة عن الساعات، ونتطلع إلى معرفة المزيد عنها في الأيام المقبلة قبل إطلاقها رسميًا.

المصدر: بوابه المتميز

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