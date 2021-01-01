قبل الإطلاق تسريب ميزات Oppo Watch 3 و Oppo Band 2

في وقت سابق اليوم، قام المصدر Digital Chat Station بالكشف عن استعداد شركة Oppo لإطلاق ساعة Oppo Watch 3 قريبًا بالإضافة إلى Oppo Band 2 على منصة Weibo الصينية.
ووفقًا له، ستصل ساعة Oppo Watch 3 بثلاثة إصدارات، أي تمامًا مثل Oppo Watch 2. وستحمل هذه الإصدارات الأسماء الرمزية OWW211 و OWW212 و OWW213.
لسوء الحظ، لم يكشف التسريب كيف ستختلف هذه الإصدارات عن بعضها البعض. ولكن من المتوقع ان يأتي اثنان منهم بقرص 42 مم (مع دعم بلوتوث و eSIM) ويمكن أن يحتوي أحدهما على قرص 46 مم (eSIM) مثل إصدار العام الماضي.
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