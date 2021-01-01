يأتي جهاز Zenbook Flip 15 Q539ZD OLED بتعتيم أعلى في الشاشة بنسبة 40%



Zenbook Flip 15 Q539ZD OLED Zenbook Flip 15 Q539ZD OLED

أكدت Asus في إعلانها الرسمي عن جهاز Zenbook Flip 15 Q539ZD OLED على أن هذا الإصدار يتميز بمستوى سطوع مرتفع، إلا أن التجربة العملية لوحدة الجهاز اثبتت على أن الجهاز يأتي بتعتيم أعلى بنسبة 40%.



يمكن الوصول إلى نسبة سطوع 550 nit مع تمكين تقنية HDR عبر Windows لمحتوى HDR، بينما تنخفض نسبة السطوع إلى 350 nit في الحالات الأخرى.



كما يمكن أن تصل نسبة السطوع إلى 568 nit عند تشغيل HDR على منصة اليوتيوب، حيث تتوافق نسبة السطوع الأعلى مع محتوى الفيديو.

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أيضاً مع إقتصار نسبة السطوع المرتفعة على محتوى HDR، فمن المقرر ألا يدعم محتوى SDR الوصول إلى نسبة كبيرة في مستويات السطوع.من جانب أخر تقتصر مهام التصفح أو البريد الإلكتروني على سطوع 350 nit، حتى مع تنفيذ هذه المهام في ضوء النهار في المواقع الخارجية.يذكر أن جهاز Zenbook Flip 15 Q539ZD OLED يدعم معدل تحديث 120 Hz وتدرج لوني DCI-P3 مع سرعة فائقة في الإستجابة للأبيض مع الأسود، والرمادي مع الرمادي، حيث يضم الجهاز واحدة من أفضل شاشات OLED.