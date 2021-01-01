رصد Galaxy A23 5G في قاعدة بيانات Geekbench

قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy A23 خلال شهر مارس الماضي، واليوم تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A23 5G.
ولقد رصد هاتف Galaxy A23 5G في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-A236U وهو النموذج الخاص بسوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ينطلق هذا النموذج في أسواق أوروبا.
ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695 الذي يأتي بترقية لمعالج SD 690، ويأتي المعالج بميزة الإتصال بشبكات mmWave 5G، مع آداء أعلى في المعالجة بنسبة 15%، وسرعة أعلى في كرت الشاشة بنسبة 30%.
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