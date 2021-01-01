رصد Galaxy A23 5G في قاعدة بيانات Geekbench



Galaxy A23 5G Galaxy A23 5G

قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy A23 خلال شهر مارس الماضي، واليوم تستعد العملاق الكوري لإطلاق هاتف Galaxy A23 5G.



ولقد رصد هاتف Galaxy A23 5G في قاعدة بيانات Geekbench بنموذج رقم SM-A236U وهو النموذج الخاص بسوق الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن ينطلق هذا النموذج في أسواق أوروبا.



ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 695 الذي يأتي بترقية لمعالج SD 690، ويأتي المعالج بميزة الإتصال بشبكات mmWave 5G، مع آداء أعلى في المعالجة بنسبة 15%، وسرعة أعلى في كرت الشاشة بنسبة 30%.

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أيضاً أوضحت تسريبات Geekbench أن الهاتف يأتي بنظام تشغيل Android 12، مع واجهة One UI 4، كما يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويتوفر أيضاً بإختيارات بذاكرة 6 أو 8 جيجا بايت رام.وتكشف الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Galaxy A23 5G عن تصميم لا يختلف عن إصدار 4G، إلا أن التسريبات تشير إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.55 إنش دون أن توضح التسريبات نوع الشاشة المستخدمة، بينما جاء إصدار 4G بحجم شاشة 6.6 إنش في شاشة LCD بمعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض FHD Plus.ويتميز إصدار 4G بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.