توضح صور تصميم iQOO 10 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

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صورة الخبر: iQOO 10
iQOO 10

شغلت سلسلة iQOO 10 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ومن جديد تسلط أحدث التسريبات المصورة الضوء على تصميم هاتف iQOO 10 الذي يأتي بكاميرة خلفية ثلاثية مع ميزة التثبيت الذي يحاكي Gimbal.

تستعد شركة Vivo لإطلاق سلسلة هواتف iQOO 10 خلال الفترة القادمة في السوق الصيني، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر Ice Universe عن تصميم الإصدار الرئيسي من السلسلة.

وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد تصميم iQOO 10 من الجهة الخلفية، كما يظهر الهاتف باثنان من الألوان هم الأبيض والأسود.

كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على أن الهاتف يأتي بوحدة كاميرة حلفية بتصميم مستطيل يشغل الجزء العلوي من الهاتف كما يتضمن الجزء العلوي الذي يأتي بلون مختلف مستطيل بحجم أصغر يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED.

أيضاً تتميز الكاميرة بتثبيت Gimbal الذي يأتي إلى جانب إعدادات الكاميرة، لذا من المتوقع أن يدعم الهاتف ميزة التثبيت البصري بكفاءة أعلى والذي يحاكي التثبيت بعصا Gimbal.

ومن المتوقع أن يدعم نظام التثبيت تسجيل فيديو بكفاءة وثبات أعلى، مع تصوير أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة، أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.5 إنش.

المصدر: بوابه المتميز

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