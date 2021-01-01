توضح صور تصميم iQOO 10 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية

شغلت سلسلة iQOO 10 عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، ومن جديد تسلط أحدث التسريبات المصورة الضوء على تصميم هاتف iQOO 10 الذي يأتي بكاميرة خلفية ثلاثية مع ميزة التثبيت الذي يحاكي Gimbal.
تستعد شركة Vivo لإطلاق سلسلة هواتف iQOO 10 خلال الفترة القادمة في السوق الصيني، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة التي جاءت عبر Ice Universe عن تصميم الإصدار الرئيسي من السلسلة.
وتوضح الصور ثلاثية الأبعاد تصميم iQOO 10 من الجهة الخلفية، كما يظهر الهاتف باثنان من الألوان هم الأبيض والأسود.
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