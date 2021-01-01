تستعد سامسونج لتطوير بطارية طويلة المدى لدعم سيارات Tesla



سامسونج سامسونج

بدأت شركة Samsung SDI في الإستعداد لتطوير بطارية طويلة المدى 4680 لدعم الجيل القادم من سيارات Tesla.



تستعد شركة سامسونج لإطلاق خط إنتاج بتصميم 4680 من خلايا البطاريات، على أن تبدأ إختبار البطاريات في Cheonan، كما تبدأ الإنتاج الضخم في منشأة الشركة الصناعية في ماليزيا، وتقدم قدرة 12GWh.



وتهدف سامسونج لتطوير بطارية طويلة المدى لدعم ما يصل إلى 230000 سيارة من Tesla العام المقبل، ولقد كانت باناسونيك الشريك الرسمي السابق لشركة Tesla لإنتاج بطارية 4680 الأصلية، ولقد مرت باناسونيك بإنتقادات من Elon Musk للإنتهاء من مرحلة الإنتاج الضخم، حيث مازالت باناسونيك في مرحلة الإختبارات في الوقت الراهن.

