تكشف «آبل» أسباب ارتفاع درجة حرارة أجهزتها



آبل آبل

تقدم أجهزة آبل بعضًا من أفضل الميزات وأكثرها جودة، هناك احتمال ألا يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بها في البيئات الدافئة.



زودت آبل أجهزتها التي تعمل بنظام iOS و IPadOS بآليات مراقبة درجة الحرارة المتقدمة التي تنظم درجة الحرارة داخل الهيكل وتحافظ على المستويات المثلى من كفاءة البطارية وأدائها ومع ذلك ، في الأشهر القليلة الماضية ، كان متوسط ??درجة الحرارة في شمال الهند ، خاصة في المناطق القريبة من العاصمة نيودلهي ، قريبًا من 40 درجة مئوية، مما تسبب في بعض المشاكل للمستخدمين.



تذكر آبل أن المستخدمين قد يلاحظون ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch الخاصة بهم في ظل ظروف قليلة وهي تشمل:

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أثناء إعداد الجهاز لأول مرةاستعادة نسخة احتياطيةشحن الجهاز لاسلكيًااستخدام تطبيقات أو ألعاب أو ميزات كثيفة الرسومات أو كثيفة المعالجبث مقاطع فيديو عالية الجودةآبل تكشف عن معالج «M2» الرائد الجديدوتؤكد الشركة أن هذه الظروف طبيعية وأن جهاز Apple سيعود إلى درجة الحرارة العادية بمجرد انتهاء المستخدم من أي من هذه المهام ومع ذلك ، إذا قام المستخدمون بتنفيذ أي من هذه المهام في بيئات دافئة ، فقد يعرض جهاز Apple تحذيرًا بشأن درجة الحرارة ، مما يعني أن المكونات الداخلية للجهاز ، بما في ذلك البطارية والمعالج تعمل في درجة حرارة عالية جدًا.