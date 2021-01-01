تكشف «آبل» أسباب ارتفاع درجة حرارة أجهزتها

تقدم أجهزة آبل بعضًا من أفضل الميزات وأكثرها جودة، هناك احتمال ألا يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بها في البيئات الدافئة.
زودت آبل أجهزتها التي تعمل بنظام iOS و IPadOS بآليات مراقبة درجة الحرارة المتقدمة التي تنظم درجة الحرارة داخل الهيكل وتحافظ على المستويات المثلى من كفاءة البطارية وأدائها ومع ذلك ، في الأشهر القليلة الماضية ، كان متوسط ??درجة الحرارة في شمال الهند ، خاصة في المناطق القريبة من العاصمة نيودلهي ، قريبًا من 40 درجة مئوية، مما تسبب في بعض المشاكل للمستخدمين.
تذكر آبل أن المستخدمين قد يلاحظون ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch الخاصة بهم في ظل ظروف قليلة وهي تشمل:
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!