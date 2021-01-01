تكشف «آبل» أسباب ارتفاع درجة حرارة أجهزتها

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تكشف «آبل» أسباب ارتفاع درجة حرارة أجهزتها

صورة الخبر: آبل
آبل

تقدم أجهزة آبل بعضًا من أفضل الميزات وأكثرها جودة، هناك احتمال ألا يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بها في البيئات الدافئة.

زودت آبل أجهزتها التي تعمل بنظام iOS و IPadOS بآليات مراقبة درجة الحرارة المتقدمة التي تنظم درجة الحرارة داخل الهيكل وتحافظ على المستويات المثلى من كفاءة البطارية وأدائها ومع ذلك ، في الأشهر القليلة الماضية ، كان متوسط ??درجة الحرارة في شمال الهند ، خاصة في المناطق القريبة من العاصمة نيودلهي ، قريبًا من 40 درجة مئوية، مما تسبب في بعض المشاكل للمستخدمين.

تذكر آبل أن المستخدمين قد يلاحظون ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone أو iPad أو iPod touch الخاصة بهم في ظل ظروف قليلة وهي تشمل:

أثناء إعداد الجهاز لأول مرة

استعادة نسخة احتياطية

شحن الجهاز لاسلكيًا

استخدام تطبيقات أو ألعاب أو ميزات كثيفة الرسومات أو كثيفة المعالج
بث مقاطع فيديو عالية الجودة

آبل تكشف عن معالج «M2» الرائد الجديد
وتؤكد الشركة أن هذه الظروف طبيعية وأن جهاز Apple سيعود إلى درجة الحرارة العادية بمجرد انتهاء المستخدم من أي من هذه المهام ومع ذلك ، إذا قام المستخدمون بتنفيذ أي من هذه المهام في بيئات دافئة ، فقد يعرض جهاز Apple تحذيرًا بشأن درجة الحرارة ، مما يعني أن المكونات الداخلية للجهاز ، بما في ذلك البطارية والمعالج تعمل في درجة حرارة عالية جدًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تكشف «آبل» أسباب ارتفاع درجة حرارة أجهزتها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91157

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager