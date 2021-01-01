روسكوزموس..التجربة كريستال على محطة الفضاء الدولية تساعد في ابتكار عقاقير لعلاج الإيدز

قالت وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، في بيان صحفي ، إن نتائج تجربة الكريستال (Crystallizer في محطة الفضاء الدولية قد تساعد في ابتكار أدوية جديدة لعلاج السل والإيدز.
وقالت روسكوزموس في تقريرها: "استعرض المتحدث باسم شركة الصواريخ الفضائية Energia ، دميتري باسيشين، نتائج تجربة معالجة المواد، التي أجريت في الفضاء، وتم تحليل أكثر من 100 بنية مكانية من البروتينات، مما سيساعد في تطوير عقاقير لعلاج السل والإيدز".
في السابق ، كانت بروتينات فيروس كورونا تُزرع في محطة الفضاء الدولية ، سيتم استخدام العينات التي تم الحصول عليها لفك تشفير بنية البروتينات ودراسة آليات كيفية دخول الفيروسات إلى جسم الإنسان، سيتم استخدام نتائج البحث لتطوير الأدوية المضادة للفيروسات.
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