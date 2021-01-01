ناسا : رصد حفرة مزدوجة خلفها صاروخ معزّز غامض اصطدم بالقمر

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت وكالة ناسا عن صور لحفرة ضخمة خلفها "صاروخ غامض" اصطدم بالقمر في مارس.

التقاط الصور التي تم إصدارها حديثًا بواسطة مركبة الاستطلاع المدارية القمرية (LRO)، المركبة الفضائية الروبوتية التابعة لناسا والتي تدور حاليًا حول القمر ، في 25 مايو.

تظهر "فوهة مزدوجة" مدهشة يبلغ عرضها 92 قدمًا (28 مترًا) بالقرب من فوهة هيرتزبرونج على الجانب البعيد من القمر.

اكتشف باحث أمريكي جسم الصاروخ وهو يندفع باتجاه القمر في يناير قبل أن يصطدم بالقمر في 4 مارس ، لكن هويته لا تزال مجهولة.

يُقال إنه صاروخ مُعزز مستهلك من عملية إطلاق حدثت منذ سنوات ، لكن لن تتحمل الصين ولا الولايات المتحدة المسؤولية عن ذلك.

قال مارك روبنسون ، أستاذ استكشاف الأرض والفضاء في جامعة ولاية أريزونا ، إن العنصر يزن حوالي أربعة أطنان وكان يسافر بسرعة 5700 ميل في الساعة قبل الاصطدام.

شاركت ناسا صور الحفرة الناتجة ، التي التقطتها الكاميرا المدارية الاستطلاعية القمرية (LROC) ، وهي نظام من ثلاث كاميرات مثبتة على LRO.
وقالت ناسا "هوية جسم الصاروخ لا تزال غير واضحة".
وقالت وكالة الفضاء إنه نظرًا لأن أصل جسم الصاروخ لا يزال غير مؤكد ، فقد تساعد الطبيعة المزدوجة للحفرة في تحديد هويتها.

والمثير للدهشة أن الفوهة عبارة عن حفرتين - فوهة شرقية يبلغ قطرها 59 قدمًا (18 مترًا) ، متراكبة على فوهة غربية يبلغ قطرها 52 قدمًا (16 مترًا).

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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