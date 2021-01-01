بالفيديو: هينيسي فينوم F5 بقوة 1817 حصان.. أسرع سيارة ركوب على الإطلاق



هينيسي فينوم F5 هينيسي فينوم F5

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة هينيسي فينوم F5، وهي سيارة خارقة شهيرة تقدمها شركة هينيسي الأمريكية منذ عام 2020، وهي مزودة بمحرك V8 يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 6600 سي سي وبقوة 1817 حصان، وعزم 1617 نيوتن متر، ومع هذا المحرك يمكن للسيارة التحرك من الثباتن لسرعة 100 كم/ساعة تقريبا (96 كم/ساعة) في 2.6 ثانية فقط، لذلك وصفها الموقع بأنها أسرع سيارة ركوب على الإطلاق.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من هينيسي فينوم F5 الخارقة وأهم مميزاته، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: