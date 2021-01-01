زيادة 15 ألف جنيه في أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022



ستروين C4 موديل 2022 ستروين C4 موديل 2022

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن زيادة أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022 ، بقيمة 15 ألف جنيه على فئاتها المتاحة داخل الأسواق المحلية.



أسعار ستروين C4 موديل 2022

حيث ارتفعت اسعار ستروين C4 موديل 2022 في الفئة الأولى إلى 535 ألف جنيه بدلا من 520 ألفاً، وبلغت الفئة الثانية بنحو 540 ألف جنيه مقارنة 525 ألف، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 585 ألف جنيه مقابل 570 ألف، فيما جاءت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا بسعر 590 ألف جنيه مقارنة 575 ألفاً.



مواصفات ستروين C4 موديل 2022

وتأتي ستروين سي 4 بمحرك سعة 1200 سي سي ، بثلاث أسطوانات ، يولد قوة حصانية 155/5500 ليعطي عزم 240/1750 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة) ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، يمكنها من التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة ، بمعدل استهلاك وقود 6?5 لتر خلال مسافة 100 كم ، وتصل سعة خزان الوقود إلى 44 لتر.

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وجاء التصميم الخارجي بالسقف المائل بشدة جهة الزجاج الخلفي للسيارة؛ والتي يبلغ طولها 4360 بعرض 1545 والارتفاع الكلي 1525، وتقف على قاعدة عجلات بطول 2670 ترتفع بها عن الأرض 156، مع جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ، ويشمل جسم السيارة على حساسات مطر أمامية ، زجاج خلفي معتم ، مصابيح ضباب أمامية إلى جانب المصابيح الأمامية الحساسة للإضاءة والمصابيح الخلفية وكلها بتقنية الليد ، بالإضافة للمرايات الكهربائية.وتتمتع ستروين سي 4 بأنظمة رفاهية تبدأ من شاشة البيانات بمقاس 10 بوصة التي تعمل باللمس، وبها مدخل USB وAUX وبلوتوث ، بالإضافة إلى أنظمة ربط الهواتف الذكية بنوعيها ، مع إمكانية التحكم في الراديو من عجلة القيادة.