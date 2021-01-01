زيادة 15 ألف جنيه في أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022

أعلنت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة الفرنسية ستروين في مصر، عن زيادة أسعار سيارات ستروين C4 موديل 2022 ، بقيمة 15 ألف جنيه على فئاتها المتاحة داخل الأسواق المحلية.
أسعار ستروين C4 موديل 2022
حيث ارتفعت اسعار ستروين C4 موديل 2022 في الفئة الأولى إلى 535 ألف جنيه بدلا من 520 ألفاً، وبلغت الفئة الثانية بنحو 540 ألف جنيه مقارنة 525 ألف، وسعرت الفئة الثالثة بنحو 585 ألف جنيه مقابل 570 ألف، فيما جاءت الفئة الرابعة الأعلى تجهيزا بسعر 590 ألف جنيه مقارنة 575 ألفاً.
مواصفات ستروين C4 موديل 2022
وتأتي ستروين سي 4 بمحرك سعة 1200 سي سي ، بثلاث أسطوانات ، يولد قوة حصانية 155/5500 ليعطي عزم 240/1750 (نيوتن.متر/لفة.دقيقة) ، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، يمكنها من التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 9.3 ثانية ، بينما تبلغ سرعتها القصوى 180 كم/ساعة ، بمعدل استهلاك وقود 6?5 لتر خلال مسافة 100 كم ، وتصل سعة خزان الوقود إلى 44 لتر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!