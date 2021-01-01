تطلق عز العرب علامة فيراري الإيطالية لأول مرة في مصر



فيراري فيراري

احتفلت مجموعة عز العرب، مساء أمس، بتمثيلها للعلامة الإيطالية فيراري ، لتعلن عن دخول السيارات الرياضية الفاخرة رسميًا للسوق المصرية.



ودشنت عز العرب حفل الإطلاق من أمام أول صالة عرض ومركز خدمة متكامل للعلامة الإيطالية، في مدينة الشيخ زايد، والذي يقع على مساحة 574 متر مربع.



مركز خدمة للسيارات الكهربائية والهجينة

ويتضمن المقر الرئيسي صالة عرض تتسع لخمس سيارات، إلى جانب استراحة وساحة لاستقبال العملاء، بالإضافة إلى مركز خدمة مكون من ثلاث باكيات، كما يقدم المركز خدمة الصيانة للسيارات الكهربائية والهجينة من العلامة الإيطالية الفاخرة.

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ومن جانبه عبر ميكيلي كوميلي ، رئيس فيراري جنوب أوروبا، عن الشراكة الجديدة لعلامة فيراري مع مجموعة عز العرب بقوله: “يعد التواجد الرسمي لفيراري في مصر بالإضافة إلى وجود مركز خدمة متكامل خطوة مهمة لتعزيز شبكتنا وإرضاء عملائنا، ونحن نتطلع إلى أن توفر الشراكة مع مجموعة عز العرب تجربة لفيراري أكثر حصرية وفريدة من نوعها لعملاء وعشاق علامتنا التجارية بمصر”.بينما أكد هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب، في كلمته خلال الحفل على أنه: “من خلال هذه الشراكة، تحقق مجموعة عز العرب جزءًا من رؤيتها التوسعية الطموحة طويلة المدى، إذ نؤمن بأن عملاء العلامات التجارية الفارهة مميزين للغاية، لذا تقدم المجموعة أفضل الخدمات المتميزة التي تجعلنا دائمًا الوكيل الأكثر تميزًا بالسوق المصرية، وتساعدنا على جذب العلامات التجارية الفاخرة للسوق المصرية”.فيراري روما الجديدةوإلى جانب الإطلاق الرسمي للعلامة؛ قدمت عز العرب طراز فيراري روما لأول مرة في مصر، وتأتي السيارة الجديدة بتصميم رياضي فائق الأناقة، كعادة العلامة الإيطالية الفارهة، وتنطلق بمحرك مكون من 8 أسطوانات v8، ليتمكن من توليد قوة تصل إلى 620 حصاناً، كما تأتي السيارة بمقصورة كبيرة مع أحدث التقنيات التي تساعد السائق على مواجهة قوى التسارع العالية وحيث تستطيع السيارة الانتقال من وضع الثبات إلى 100 كم خلال 3.4 ثانية، حتى تبلغ سرعتها القصوى 326 كم/ساعة.وتأتي من الخارج بمصابيح أمامية ونهارية LED، ومرايا جانبية كهربائية وعجلات ألومنيوم مقاس 20 بوصة، بالإضافة إلى العديد من مميزات السلامة والأمان كنظام تثبيت السرعة، وتحذير مغادرة المسار، وعوارض الصدمات الجانبية.ولم تعلن الشركة عن السعر المبدئي للسيارة الجديدة، إلا أنها تتوفر في الخارج بسعر 226 ألف دولار، ويبلغ سعرها في السعودية 847 ألف ريال سعودي.