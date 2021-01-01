عند بيع السيارة تحتاج لشخص ذوي خبرة لكشف اللعب في عداد الكيلومترات

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صورة الخبر: عداد الكيلومترات
عداد الكيلومترات

يتجه القليل إلي اللعب في عداد الكيلومترات الموجود في السيارة لرفع سعرها قليلاً عند بيعها، و للاسف تحتاج شخص عنده خبرة معقولة لكشف الأمر.

حتي العدادت الديجتال يتم التلاعب فيها لكن الرقم الحقيقي ليكون مسجل علي كمبيوتر السيارة الأساسي، وقد أصبح الموضوع منتشر بين جميع طبقات المجتمع.

و اذا كنت لا تملك الخبرة الكافية استعن بالاخرين ليساعدوك في عملية الشراء، و التوكيل أفضل مكان لكشف اللعب في عداد الكيلومترات و يفضل ان تكون صيانات السيارة داخله ساعتها من السهل جدا معرفة العداد الحقيقي للسيارة لأنه مسجل عندهم.

ولكن هناك بعض النقاط التي قد تساعدك علي كشف العداد المتلاعب به نظريا، مثل، في حالة كرسي السائق الأكثر استخداماً، و شكل طارة الدركسيون، و بدالات الدبرياج، الفرامل و البنزين.

كما ان حالة المحرك عموماً يمكنها أن تكشف عدد كيلومترات السيارة و نسب قياسه.

و يقول البعض أن الموضوع أصبح احترافي بشكل كبير و صعب كشفه ، بل بالعكس، من السهل جدا كشفه ولكنه يحتاج بعض الخبرة من المشتري.

المصدر: Nile Motors

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