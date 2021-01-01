عند بيع السيارة تحتاج لشخص ذوي خبرة لكشف اللعب في عداد الكيلومترات

يتجه القليل إلي اللعب في عداد الكيلومترات الموجود في السيارة لرفع سعرها قليلاً عند بيعها، و للاسف تحتاج شخص عنده خبرة معقولة لكشف الأمر.
حتي العدادت الديجتال يتم التلاعب فيها لكن الرقم الحقيقي ليكون مسجل علي كمبيوتر السيارة الأساسي، وقد أصبح الموضوع منتشر بين جميع طبقات المجتمع.
و اذا كنت لا تملك الخبرة الكافية استعن بالاخرين ليساعدوك في عملية الشراء، و التوكيل أفضل مكان لكشف اللعب في عداد الكيلومترات و يفضل ان تكون صيانات السيارة داخله ساعتها من السهل جدا معرفة العداد الحقيقي للسيارة لأنه مسجل عندهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!