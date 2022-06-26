أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، بعد حالة التذبذب التي شهدها أمس الإثنين نتيجة لقرار الدول السبع الكبرى بوقف استيراد الذهب من روسيا.



ويعتبر عيار 21 الأكثر انتشار والأكثر جودة بعد عيار 24،ببنما عيار 14 الاقل جودة من كليهما.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 671 جنيها.

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وسجل الذهب عيار 18 نحو 860 جنيها.سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1004 جنيهات.بينما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1147جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5035 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10070جنيها.و سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 20140 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8104 جنيهات.ويُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهبويتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.مؤشرات البورصةتتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالميةارتفع الذهب في تعاملات أمس الإثنين في آسيا حيث تخطط بعض دول مجموعة السبع لحظر واردات السبائك من روسيا، مما قد يؤدي إلى تشديد الإمدادات.