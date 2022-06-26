أسعار الخضروات في سوق العبور الثلاثاء 28 يونيو



أسعار الخضروات أسعار الخضروات

انخفضت أسعار الخضروات في سوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، ويضاف إلى السعر المعلن من 5 إلى 7 جنيهات للكيلو في أسواق التجزئة.



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » أسعار الخضروات وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور.



حيث سجل سعر الطماطم ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.

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و البطاطس ما بين 2.25 إلى 3.25 جنيها.البصل ما بين 1 إلى 2 جنيه.الكوسة ما بين 4 إلى 6 جنيهات.وتراوح سعر الجزر ما بين 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو .الفاصوليا ما بين 5 إلى 7 جنيهات.الباذنجان الرومي ما بين 2.5 إلى 3 جنيهات.الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات.الباذنجان الابيض من 2 الى 3.5 جنيها.الفلفل الرومي البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.الفلفل الحامي البلدي ما بين 3 إلى 4 جنيهات.كما سجل سعر كيلو البامية 14 إلى 24 جنيها.الملوخية ما بين 3 إلى 5 جنيهات.الخيار البلدي ما بين 2 إلى 3 جنيهات .وسجل خيار الصوب ما بين 4 إلى 6 جنيهاتالليمون البلدي ما بين 7 إلى 17 جنيهات.وقلقاس ما بين 3 إلى 6 جنيهات للكيلو.وسعر كيلو الثوم ما بين 7 إلى 11 جنيها.ومن جانبه قال المهندس محمود فوزي عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية، إن الدولة تحرص على دعم الفلاح المصري بكل السبل لأنه العامل الأساسي للتنمية الزراعية وأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.لذا قررت الدولة توفير كل الإمكانيات لتخفيف الأعباء عنه من خلال تقديم القروض الميسرة لهم، للتوسع في إنشاء الصوب الزراعية كما تم تيسير إجراءات ترخيص الصوب الزراعية وتقديم الخدمات والإرشادات اللازمة لهم خلال فترة التغيرات المناخية التي شهدتها البلاد لتجنب آثار الإجهاد الحراري على المحاصيل الزراعية