المالية: ارتفاع إيرادات الموازنة العامة للدولة لـ1.5 تريليون جنيه



الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1,3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى 2022/ 2023.



وأضاف وزير المالية ، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أن زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265,2 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 1,5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023



وأوضح وزير المالية: أننا ارتفعت مصروفات الدولة من 401,8 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 2,1 تريليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة 2022/ 2023

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جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدى والإنجاز، أن يبنى ويُعمِّر فى كل مناحى الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدَّت لها ثورة الثلاثين من يونيو، في ملحمة وطنية ملهمة جسَّدت الإرادة الحرة للشعب المصرى فى اختيار حاضره ومستقبله؛ ليُؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.