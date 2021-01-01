مش لازم يبقى لونها أزرق..أحجار كريمة تخلصك من الحسد..



أحجار كريمة أحجار كريمة

عند البحث عن أحجار كريمة للمساعدة في التخلص من الحسد يسعى الجميع وراء الأحجار الزرقاء، وعلى العكس تماما، فقد أكد علماء الطاقة أن شعاع اللون الذي يمكن أن يساعدك في التعامل مع الحسد والتغلب عليه، هو البلورات الخضراء، شارحين أن فصل الربيع يستمر في تسخين قشرة الأرض، يحول قشرة الأرض بالمناظر الطبيعية والمزيد من المساحات خضراء، وتظهر أوراق النباتات والأشجار بألف ظلال من اللون الأخضر، فإن الأحجار الكريمة والمعادن الخضراء هي بلورات النمو، وتعتبر قنوات قوية لقوة الحياة على الأرض للولادة والتطور والتقدم، لذا يستعرض اليوم السابع بعض من الأحجار الكريمة التي يمكن استخدامها للحماية والحفاظ والتخلص من الحسد وفقاً لموقع "crystalvaults" كما يلي:



‌الزبرجد

يُعرف الزبرجد بأنه حجر الرحمة ويعتقد أنه من يمتلكه يتمتع بصحة جيدة ونوم مريح وسلام للعلاقات، ويلاحظ أيضًا أنه يوازن بين المشاعر والعقل، أولئك الذين يرتدون الزبرجد هم عمومًا سعداء جدًا وراضون، إنه يلهم البلاغة والإبداع ويجلب البهجة، بالإضافة إلى ذلك يُزعم أن حجر الزبرجد يجذب الحب ويخفف الغضب ويجلب الإحساس بالتجديد والتجدد لكل الأشياء.



الياقوت الأخضر

يعمل الياقوت الأزرق على توجيه جميع المشاعر الإيجابية، من المعروف أن الزبرجد يقلل من الهوس، ويقلل من الحسد، ويقضي على الشعور بالذنب، فأي شخص لديه هذا الحجر الكريم الأخضر المشع في حياته سيكون قادرًا أيضًا على الانتصار في المواقف والأوقات الصعبة.

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‌حجر الأباتيت الأخضرحجر الأباتيت الأخضر يعتبر من أهم الأحجار الكريمة القوية في صد الحسد والقضاء على الطاقة السلبية الناتجة من وجود حاقدين بجانبك، ويعمل هذا الحجر على عمل حاجز بينك بين أي طاقة سلبية متوجهة إليك، فهو يساعد في الشفاء والعلاج من السحر والحسد، كما أنه يساعد مرتديه في الحصول على نوم هادئ ومفيد، فمن لديه هذا الحجر الكريم، يكون قادرا على التحكم في حياته، والسيطرة على الطاقة المحيطة به.