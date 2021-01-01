يسعى رجل لاستخراج كنز مذهل اكتشفه في حديقه عامة.. قيمته تساوي ملايين

في مكان ما في منطقة «إيدن بارك» الموجودة بمدينة «سينسيناتي» في ولاية «أوهايو» الأمريكية، والتي تبلغ مساحتها 186 فدانًا، هناك اكتشاف يعتبره صائد كنوز يدعى آدم مينز بمثابة جائزة ثمينة، وبه مخبأ لقراصنة كبار، ويسعى حاليا لإقناع إدارة حدائق في المدينة على السماح له التنقيب هناك.
يقول مينز الذي توصل إلى الاكتشاف: «أعتقد أنه كنز قديم للغاية، وأنا لا أحاول أن أفعل أي شيء مخادع، فقط أريد أن أساعد، كما تعلمون فإن الخير الذي سيخرج منه سيكون مفيدًا للجميع»، بحسب موقع «wcpo» التابع لشبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية.
بداية تعمق مينز في هواية البحث عن الكنوز
بدأ مينز هواية البحث عن الكنوز في ولاية «أهايو» حينما فقد عمله، فهو مدرب شخصي خسر جميع عملائه خلال ذروة جائحة كوفيد-19، وعندها حول اهتمامه للكتب ووقع في حب الأساطير حول الكنوز المفقودة، ويحكي «كان هذا مجرد شيئ أشغل به وقتي نوعًا ما، ولكن بعد ذلك تعمقت في الأمر أكثر».
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