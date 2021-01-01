بحيرة «وادى الوشواش» بنويبع تشعل منصات السوشيال ميديا

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صورة الخبر: وادى الوشواش
وادى الوشواش

صورة انتشرت بكثافة على منصات السوشيال ميديا وخاصة انستجرام، اللقطة تظهر وتعكس جمال مصر أم الدنيا فى شتى المحافظات، المشهد الذى أمامك من بحيرة «وادى الوشواش» بنويبع والواقعة بمحيط محمية أبو جالوم، وتناقل السوشيالجية قصة الوادى والبحيرة المتكونة من إنزلاق مياة السيول والامطار على حجارة الجرانيت بأرض الفيروز لتشكل منظر جمالى خلاب لا يقاومه أحد، وتبعد البحيرة عشرات الأمتار عن سطح البحر ، وتتميز بأنها حمام سباحة طبيعى كما يتم معالجة بعض الأمراض الجلدية علاوة على غنو الوادى بالنباتات والأعشاب الطبية، وتفاعل النشطاء مع الصورة وقاموا بمشاركتها عبر حساباتهم المختلفة، وعلق أحد المتفاعلين: «كم أنت جميلة يامصر.. أتمنى زيارة هذا المكان»

..وعلق آخر:« هى المالديف جت على سيناء ولا إيه جمال ربانى وبحيرة ساحرة» ..وكتبت إحدى المشاركات للصورة: «حمام سباحة طبيعى ومنظر تحس كأنك فى الجنة .. بلدى أجمل بلاد الكون».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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