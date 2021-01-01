تعلن أمازون عن ميزة جديدة.. الحديث بأصوات الموتى فى «أليكسا»

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صورة الخبر: أليكسا
أليكسا

أعلنت «أمازون» أنها بصدد إتاحة ميزة جديدة فى جهاز المساعد الافتراضى «أليكسا»، تتمثل فى إمكانية التحدث بصوت شخص متوفى، وذلك عبر جمع بيانات صوتية كافية، من خلال مقطع لمدة دقيقة واحدة، من صوت الشخص الذى رحل عن الحياة، حتى يمكن تفعيله على «أليكسا» وجعلهم يتحدثون مع ذويهم لمواساتهم ..

وقال النائب الأول لرئيس شركة أمازون، روهيت براساد فى تغريدة: «بينما لا يمكن للذكاء الاصطناعى القضاء على ألم الفقد، فإنه بالتأكيد يمكن أن يجعل ذكرياتهم تدوم ..نحن نعيش بلا شك فى العصر الذهبى للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت أحلامنا وخيالنا العلمى حقيقة واقعة».

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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