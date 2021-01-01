تعرف عليها.. 5 عادات للشرب تقلص دهون البطن وتبطئ الشيخوخة..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يلعب نظامك الغذائي وعاداتك الغذائية دورًا كبيرًا في عملية الشيخوخة ، خاصة إذا كنت ترغب أيضًا في تحقيق بعض أهدافك الشخصية في إنقاص الوزن.



على سبيل المثال ، بعض عادات الأكل التي يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن وإبطاء الشيخوخة هي الحصول على ما يكفي من الخضار ، وتناول المزيد من الأطعمة الكاملة ، والحد من استهلاكك للسكر المضاف، مع مراعاة هو أن ما تشربه يلعب دورًا أيضًا.





قد يعجبك أيضا...

يقول خبراء واختصاصيي التغذية، إن هناك بعض النصائح لعادات الشرب التي يمكن أن تساعدك في تحقيق أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن مع مساعدتك أيضًا في التقدم في العمر بأكثر الطرق الصحية الممكنة، وذلك حسب ما ذكره موقع «Eat This، Not That».تجنب المشروبات التي تحتوي على مواد تحلية صناعية.في حين أن الكثير من الناس قد يفترضون أنه من الجيد شرب الصودا بشكل منتظم طالما أنها نظام غذائي ، فقد أظهرت الدراسات أن هذا ليس هو الحال بالضرورة.وجدت دراسة نُشرت في عام 2016 أن استخدام المُحليات منخفضة السعرات الحرارية كان مرتبطًا بالوزن الثقيل ، والخصر الأكبر ، وزيادة الإصابة بالسمنة في منطقة البطن.وذكرت دراسة أخرى لكبار السن في سان أنطونيو ، من أصول مكسيكي ، حيث تقول ديبورا رانكين ، أن أولئك الذين شربوا المشروبات الغازية الخاصة بالحمية اكتسبوا ثلاثة أضعاف محيط الخصر من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.قلل من حصص عصير الفاكهة الكبيرة.يمكنك الحصول على بعض العناصر الغذائية المفيدة من العصائر الطبيعية بدون سكر مضاف ، ولكن العديد من العصائر الموجودة في السوق اليوم مليئة بالسكريات .كما يقول الدكتور رانكين، إنه يمكن أن تحتوي بعض أكواب العصير على 20 جرامًا من السكر أو أكثر ، وهو ما يزيد عن 20 جرامًا من السكر في كوب من الكولا.وأضاف أن الفاكهة الكاملة تحتوي على المزيد من الألياف ، مما يساعد على تحرير مستوى السكر في مجرى الدم حتى لا ترتفع مستويات الأنسولين في الدم، على أنها عالية وتعزز تراكم الدهون.حاول تجنب الإفراط في الشرب.في حين أنه قد لا يبدو كثيرًا في الوقت الحالي ، إلا أن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤثر على صحتك بعدة طرق.يقول الدكتور نوح كويزادا، إنه يتم تعريف الشرب بنهم على أنه أربع كؤوس أو أكثر في ساعتين للنساء ، وخمسة مشروبات أو أكثر في ساعتين للرجال ، وعلى الرغم من أنه قد يبدو متعة غير ضارة ، إلا أن الإفراط في الشرب يمكن أن يؤدي إلى عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك زيادة الوزن.على سبيل المثال ، يحتوي الكحول على سعرات حرارية، ويحتوي المشروب القياسي (بيرة أو نبيذ أو كحول) على حوالي 150 سعرًا حراريًا. لذلك ، إذا كنت تستهلك أربعة مشروبات في ساعتين ، فأنت تستهلك حوالي 600 سعرة حرارية إضافية.لا تشرب السعرات الحرارية الخاصة بك.من السهل إضافة السعرات الحرارية في مشروبات معينة ، ولهذا السبب يقترح أخصائيو التغذية الحد من استهلاكك للمشروبات السكرية.تقول الدكتورة بريندا بيرالتا، إن السعرات الحرارية التي تأتي من مشروباتك هي أقل احتمالية لشعورك بالشبع. في معظم الحالات ، تأتي هذه السعرات الحرارية من السكريات، وهذا يجعل من السهل استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك ، مما يعزز زيادة الوزن. على سبيل المثال ، يحتوي مشروب غازي واحد على حوالي 60 جرامًا من السكر ، وهو نفس تناول أربع شرائح من الخبز الأبيض.تناول كمية كافية من البروتينيعد الحصول على كمية كافية من البروتين بشكل منتظم أمرًا مهمًا في أي عمر ، ولهذا السبب قد ترغب في التفكير في تضمين مخفوق البروتين في نظامك الغذائي اليومي.كما تقول بيرالتا، إن البروتين يلعب دورًا حيويًا في جسمك. فهو يدعم كتلة عضلاتك ، ويزيد من مستويات الامتلاء ، ويزيد بشكل طفيف من عملية التمثيل الغذائي لديك.ويمكن أن يساعدك تناول مشروب البروتين قبل الخروج على التحكم في جوعك وتجنب تناول أكثر مما تحتاجه، وهذا يؤدي إلى إدارة أفضل للوزن.