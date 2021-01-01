أعراضه وطرق الوقاية التهاب الملتحمة التحسسي

التهاب الملتحمة التحسسي هو رد فعل تحسسي على سطح العين، إنها حالة شائعة جدًا تحدث عندما تتلامس عيناك مع المواد المسببة للحساسية حبوب اللقاح والدخان أمثلة على مسببات الحساسية، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب والأعراض وطرق الوقاية ، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".
ما هي أسباب التهاب الملتحمة؟
قد تكون المواد المسببة للحساسية في الهواء ، مثل الغبار أو شعر الحيوانات الناعم أو الدخان أو حبوب اللقاح النباتية، عندما تتعرض عيناك بشكل متكرر لمسببات الحساسية ، يتفاعل الجسم وينتج أجسامًا مضادة، عندما تتلامس المواد المسببة للحساسية في الهواء مع الأجسام المضادة في العين ، يبدأ رد الفعل التحسسي، تطلق العين مواد كيميائية ، بما في ذلك الهيستامين. تسبب هذه المواد الكيميائية أعراض التهاب الملتحمة التحسسي.
ما هي الأعراض؟
العيون مصحوبة بحكة ودامعة وحمراء، في بعض الأحيان قد تتورم العيون، تتأثر كلتا العينين ما لم تتلامس عين واحدة مع مسببات الحساسية ، كما قد يحدث مع بعض أنواع الحساسية من الأدوية.
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