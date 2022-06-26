وزارة الكهرباء : تغليظ عقوبة سرقات التيار ستساهم فى خفض نسب الفقد

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تضع على أولويتها خطة خفض نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء لما تتسبب فيه من خسائر مالية ضخمة، كاشفا أن أهم خطوات تقليل نسب الفقد بالشبكة هى حوكمة وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي وتطبيق القانون بكل حزم.



وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير فى شبكات نقل وإنتاج الكهرباء غير المسبوقة كان لها دور كبير فى انخفاض نسب الفقد الناتج عن المشاكل الفنية، لافتا إلى أن مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا سيكون لها دور كبير فى تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.



وقال المصدر، إن إسناد مهمة المرور على مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء بالإضافة إلى تطبيق حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع معدلات سرقات التيار الكهربائى و انتظام معدلات الشحن.