تواصل أختفاءالمذيعة شيماء جمال في مدينة 6أكتوبر



أختفاءالمذيعة شيماء جمال أختفاءالمذيعة شيماء جمال



كشفت التحريات الأولية تفاصيل اختفاء شيماء جمال المذيعة بإحدى القنوات التليفزيونية، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة الـ20 يومًا، بعد ذهابها إلى الكوافير بمدينة السادس من أكتوبر.



وأوضحت التحريات الأولية أن المذيعة خرجت مع زوجها لشراء بعض المستلزمات، وطلبت من زوجها انتظارها لعمل استشوار في كوافير بالشيخ زايد، وبعد انتظار لفترة طويلة لم تعد زوجته وأغلق هاتفها، فقام بتحرير محضر داخل قسم الشرطة.



وتابعت التحريات الأولية أن المذيعة كانت منفصلة منذ فترة وتزوجت من آخر قبل تغيبها، وتواصل الأجهزة الأمنية البحث عن المذيعة المتغيبة.

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وتبحث أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات اختفاء مذيعة بإحدى القنوات التليفزيونية تُدعى شيماء جمال، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة الـ20 يومًا.بداية البلاغكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بتغيب مذيعة تليفزيونية على إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، تبين من التحريات أنها تقدم برنامج المشاغبة، وأن فترة غيابها امتدت إلى 20 يومًا، وبعمل التحريات اللازمة تبين صدق البلاغ.وتتابع عناصر البحث خط سير المذيعة في الفترة الأخيرة، وتستمع لأقوال أسرتها والمقربين منها، للتعرف على ظروف وملابسات غيابها.يُذكر أن الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج المشاغبة على إحدى الفضائيات الخاصة خلال عام 2017، اعتذرت عن ظهورها في برنامجها على الهواء، وأخرجت كيسًا به سكر أبيض، في إشارة للهيروين، واستنشقته خلال إحدى الحلقات المخصصة عن الإدمان، مؤكدة أنه لن يتكرر مجددًا.