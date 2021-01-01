انفجار صهريج غاز بميناء العقبة .. مصر تُعزي الأردن في ضحاياها

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انفجار صهريج غاز بميناء العقبة


تقدمت جمهورية مصر العربية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بخالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في هذا المُصاب الأليم.

وتسبب تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن، الاثنين، إلى مصرع 10 وإصابة 251 جراء حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي للبلاد.

سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن
وأعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان أنه أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، ما أدى إلى تسرب الغاز في الموقع، مضيفا أن المتخصصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون إلى الآن مع الحادثة.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويعد أحد الموانئ الرئيسة في منطقة البحر الأحمر.

وتوجه رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ووزير داخليته مازن الفراية إلى العقبة للوقوف على تداعيات الحادث.

المصدر: cairo24

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