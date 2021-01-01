انفجار صهريج غاز بميناء العقبة .. مصر تُعزي الأردن في ضحاياها

تقدمت جمهورية مصر العربية، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، بخالص التعازي وصادق المواساة للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في ضحايا حادث انفجار صهريج غاز بميناء العقبة.
وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن صادق تعازيها لذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المُصابين، مؤكدةً وقوفها مع حكومة وشعب الأردن الشقيق في هذا المُصاب الأليم.
وتسبب تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن، الاثنين، إلى مصرع 10 وإصابة 251 جراء حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة الأردني، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الرسمي للبلاد.
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