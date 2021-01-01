جامعة عين شمس.. الشروط والأوراق المطلوبة والكليات المتاحة للتعليم المدمج

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يقدم نظام التعليم المدمج العديد من المزايا، حيث يمنح شهادات معترفا بها. ويجمع نظام التعليم المفتوح الجديد بين أسلوب التعليم التقليدي والتعليم عن بعد "الإلكتروني"، كما يتم توفير مراجع إلكترونية وصفحة لكل طالب يمكنه من خلالها متابعة دراسته ومعرفة آخر المستجدات.



وقالت الدكتورة حنان السعيد مدير مركز التعلم المدمج جامعة عين شمس ان الجامعة تمتلك كوادر لتطوير وإنتاج المقررات التعليمية فى صورة ألكترونية تواكب انماط التعلم المختلفة .



وأشارت السعيد الي تطوير نظام ادارة التعلم الالكتروني وبنوك الاسئلة بالجامعة وما يتطلبه ذلك من تحديث في البنية التكنولوجية للجامعة وربطها بمنصة جامعة عين شمس الذكية بالاضافة الي الخطط والاهداف الموضوعة للوصول لأفضل النتائج في التعلم المدمج، كما تم استعراض آخر المستجدات فى إنتاج مقررات وبرامج التعلم المدمج فى كليتى الزراعة والتجارة.

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الكليات المتاحة بـ نظام التعليم المدمج بجامعة عين شمسوكشف مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس الكليات المتاحة حاليا في التعليم المدمج بنظام التعليم الالكتروني وهي مرحلة بكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات) في برنامج التنظيم والادارة وبرنامج النظم المحاسبية وبرنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج إدارة المستشفيات وبرنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية ، وبرامج مرحلة بكالوريوس الزراعة المهنى في برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية وبرنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.شروط الالتحاق بالتعليم المدمج 2022 جامعة عين شمسوأوضح مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس شروط الالتحاق بالتعليم المدمج وهي:1- يجوز قبول الحاصلين على المؤهلات العليا (بكالوريوس – ليسانس) ببرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.2- يجوز للحاصلين على مؤهل فوق المتوسط بنظام العامين (ثانوية عامة + 2سنة معهد) التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد حصولهم على المؤهل دون وجود فاصل زمني.3- يجوز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة التقدم لبرامج التعلم المدمج بعد مرور عامين على الأقل من تاريخ الحصول على المؤهل.4- يستثني من شرط المدد سالفة الذكر الطلاب المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء شمال وجنوب سيناء.5- يخضع الطلاب الوافدون للقواعد المنظمة لشئونهم بإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي.الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتعليم المدمجالأوراق المطلوبة لحجز اختبار القبول:- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.- صورة الموهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.- صورة الموقف من التجنيد (للذكور المصريين).الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات الالتحاق:- أصل شهادة الميلاد (كمبيوتر).- أصل المؤهل المتوسط (الثانوية العامة أو ما يعادلها من الدبلومات الفنية) بعد مرور عامين من الحصول عليه.- أصل التجنيد (للذكور المصريين).- 4 صور شخصية.- صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر.برامج وتخصصات التعليم الإلكتروني في مرحلة البكالوريوس بجامعة عين شمسبكالوريوس التجارة المهنى (أربع سنوات)-برنامج التنظيم والإدارة.-برنامج النظم المحاسبية.-برنامج الحاسب الآلى وتكنولوجيا المعلومات.-برنامج إدارة المستشفيات.-برنامج إدارة الفنادق والقرى السياحية.بكالوريوس الزراعة المهنى-برنامج تكنولوجيا وإدارة المشروعات الزراعية.-برنامج الميكنة الزراعية للتنمية الريفية.