اشتباكات عنيفة على الحدود بين الجيشين السوداني والإثيوبي

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الجيشين السوداني والإثيوبي


أفادت مصادر عسكرية لموقع "سودان تربيون" بأن اشتباكات عنيفة مندلعة منذ منذ صباح اليوم الاثنين، بين الجيشين السوداني والإثيوبي على الحدود بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن المعارك تجري في مناطق بمحليتي القريشة وباسندة، شرقي السودان، مشيرة إلى أن "الجيش السوداني تصدى لهجوم إثيوبي في منطقة قلع اللبان شرق الأسرة التي أسر فيها الجنود الذين أعدمتهم أديس أبابا، بعد توغل مليشيات مسلحة مسنودة من الجيش داخل الأراضي السودانية".

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية علقت على اتهام الخرطوم لإثيوبيا بإعدام 7 جنود سودانيين، قائلة إن الحوادث الحدودية الأخيرة مفتعلة، مبينة أن جنود الجيش السوداني قتلوا على يد مليشيات محلية.

المصدر: "سودان تربيون" + RT

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