للمرأة .. نصائح للتخلص من تقشير الحواجب نهائيا



للتخلص من تقشير الحواجب نهائيا للتخلص من تقشير الحواجب نهائيا



هل لاحظتى من قبل تقشر الجلد على حاجبيك وحولهما؟ قشرة الحاجب مشكلة شائعة، يمكن أن تعاني حواجبنا أيضًا من نفس حالة فروة الرأس.



يُعرف طبياً بالتهاب الجلد الدهني، وقد يظهر في أي منطقة من الجسم تحتوي على نسبة عالية من الغدد الدهنية، لا يوجد سبب معروف لالتهاب الجلد الدهني، ولكن أولئك الذين لديهم بشرة دهنية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالقشور والقشور الزائدة.



قد تساهم عدة عوامل في الإصابة بالتهاب الجلد الدهني ، بما في ذلك الخميرة الموجودة عادةً على الجلد، والعيش في مناخ بارد وجاف ، والإجهاد ، والصحة العامة للفرد.

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نصائح للتخلص من قشرة الحواجب1. اغسلي وجهك بانتظام من المهم أن تغسلي وجهك في الصباح والليل ، وكذلك بعد التمرين. بالإضافة إلى إزالة الخميرة - التي ستمنع تهيج حاجبيك - تساعد أيضًا في إزالة الجلد الزائد والأوساخ والشوائب الأخرى التي تتراكم على بشرتك أثناء النهار.2. استخدام خل التفاح هناك العديد من الاستخدامات لخل التفاح بما في ذلك العناية بالبشرة، فقط ضعي قطرة واحدة من خل التفاح على كرة قطنية مبللة باتباع روتين التنظيف.استخدم قطارة العين للحصول على الدقة واضغط على أي ماء زائد من كرة القطن لمنعها من التساقط، ثم مرري الكرة القطنية على حاجبيك بحركة واحدة، يجب استخدام خل التفاح مرة أو مرتين في الأسبوع، وبما أنه مخفف بالماء فلا داعي للشطف.3. التطهير بالزيت العطري يمكن استخدام زيت شجرة الشاي كمنتج للعلاج العطري وكمطهر لإزالة الزيوت غير المرغوب فيها.قم بتدليك أي قشور من قشرة الرأس ببضع قطرات من زيت لطيف، مثل زيت شجرة الشاي، يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأكسدة ويمكن أن يساعد أيضًا في ترطيب البشرة الجافة.