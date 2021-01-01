تعرف على فوائد زيت الأرجان



زيت الأرجان زيت الأرجان





للزيوت النباتية تاريخ طويل من الفوائد الصحية سواء في الطهي أو مستحضرات التجميل، ومن بين العديد من الزيوت النباتية الأساسية، يتميز زيت الأرجان المستخرج من شجرة الأرغان بخصائص علاجية رائعة ذات قيمة نباتية وبيولوجية واجتماعية كبيرة.



ولا تقتصر فوائد زيت الأرجان على الجلد فقط؛ ومن المعروف أيضًا أن زيت الأرجان له فوائد صحية متعددة تتعلق بالقلب والكبد والمعدة.

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الفوائد الصحية لزيت الأرجانزيت الأرجان مليء بالدهون الصحية الأحادية غير المشبعة (80 في المائة) إلى جانب المركبات النشطة مثل البوليفينول والستيرولات والتوكوفيرول والتريتربين والسكوالين والزانثوفيل والكاروتينات وحمض الأوليك ومضادات الأكسدة القوية الأخرى.ويحتوي زيت الأرجان أيضًا على عناصر غذائية مثل البروتين والألياف وفيتامين هـ وأحماض أوميغا 3 الدهنية.ومن أبرز الفوائد الصحية لـ زيت الأرجان مايلي:1. يحمي القلبزيت الأرجان يساعد على موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا الزيت إلى خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد، وهذا يساعد على منع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة التي يسببها الكوليسترول.2. مفيد للبشرةيساعد زيت الأرغان على تعزيز ترطيب البشرة وتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد إلى جانب علامات التمدد والبقع الداكنة وحب الشباب.يساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ويمنع شيخوخة الجلد، ويساعد وجود فيتامين إي وعدد كبير من مضادات الأكسدة في تقليل أي نوع من الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي للجلد.3. يساعد على الهضمفي العديد من البلدان ، يستخدم زيت الأرجان كزيت غمس وتتبيل للسلطة أو يقطر فوق منتجات اللحوم المشوية.عند تناوله عن طريق الفم ، يمكن أن تساعد المركبات العضوية في زيت الأركان في زيادة مستوى البيبسين في المعدة وبالتالي تعزيز عصارة المعدة وتعزيز عملية الهضم بكفاءة.