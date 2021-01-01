لعلاج عسر الهضم والغازات



لعلاج عسر الهضم لعلاج عسر الهضم



قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية، نصائح لمتابعيه لمساعدتهم في علاج عسر الهضم والغازات.



وقال الدكتور أحمد صبرى إن علاج عسر الهضم والغازات يتطلب ما يلي :-



· تقسيم الوجبات الثلاث الكبيرة إلى وجباتٍ أصغر.

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· تجنّب المشروبات التي تحتوي على الكافيين.·تجنّب تناول بعض الأدوية والعقاقير إلا وفق وصفة طبيب.·ممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية التي تخلّص الجسم من الدهون وتحرق الشحوم وتؤدّي إلى التخلّص من الفضلات والسموم وتهضم الطعام.· تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، وهي عبارةٌ عن أدويةٍ معادلةٍ للحموضة داخل المعدة، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية التي تقتل البكتيريا التي تتسبّب في قرحة المعدة وسوء الهضم.· تجنّب مصادر القلق والتوتر والضغوطات النفسية حيث إنّها عاملٌ مهمٌ من عوامل انتفاخ البطن وعسر الهضم.وأشار إلى أبرز المشروبات والاكلات التي تساعد في علاج عسر الهضم والغازات تشمل:الزنجبيل: من خلال غليه وشربه ساخناً حيث يعمل على تنشيط قدرة العضلات في المعدة لتهضم بشكلٍ أسرع وأكفأ، الأمر الذي يساعد على الهضم.· قشر البرتقال: من خلال مضغه حيث يستخدم كعلاجٍ للقرحة التي تصيب المعدة، كما أنّه يحسّن من الشهية، ويزيد من إفرازات عصاراتالمعدة لتهضم بسهولةٍ وسرعةٍ بشكلٍ يزيل الألم والمعاناة، وينصح بالمواظبة عليه في حال استمرّت المشكلة.· اطباق السلطة المكوّنة من الخيار والطماطم التي تحتوي على كمياتٍ عاليةٍ جداً من الألياف المعروف قدرتها العالية على تسهيل الهضم وتليين الأمعاء.· تناول شرائح الفلفل الأحمر الذي يفتح الشهية ويسهل الهضم.· الأناناس من خلال شرب عصيره قبل تناول الأطعمة والمأكولات الدسمة حيث يساعد على هضمها بكفاءةٍ وسهولة.