التفاصيل .. ننشر رابط التحويل بين المدارس في القاهرة



التحويل بين المدارس التحويل بين المدارس



رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، و يستعد أولياء الأمور لإنهاء إجراءات التحويل بين المدارس لأبناءهم قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022 / 2023



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة ، مؤكدة أنه يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إليه من خلال الضغط على :https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم فتح رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة ، ابتداءا من يوم الجمعة القادم الموافق 1 يوليو 2022 .

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وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة ،يوف يتيح امكانية تحويل الطلاب بين المدارس والادارات و من المحافظات الاخرى لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2022 / 2023 .وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن رابط التحويل بين المدارس بالقاهرة ، سيكون متاحاً لجميع المراحل للمدارس الرسمية و الرسمية لغات و الرسمية المتميزة لغات بداية من KG2 برياض الاطفال إلى الصف الثالث الثانوي.وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه للتعامل مع البرنامج الخاص بـ ت التحويل بين المدارس بالقاهرة ، فقد تم ارسال كلمة المرور الخاصة بكل ادارة تعليمية (باسوورد) بالاضافة الى 2 فيديو شرح توضيحي من قبل لمسئولي المعلومات في كل الادارات التعليمية الموجودة في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ليقوموا بالشرح والدعم الفني للجنة المشكلة من مديري الادارات التعليمية .وشددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن التحويل بين المدارس بالقاهرة مازال يتم بالشكل الورقي (اليدوي ) فقط بالنسبة للتعليم الخاص والتعليم الفني .شروط التحويل بين المدارسأعلنت مديريات التربية والتعليم ، شروط التحويل بين المدارس للعام الدراسي القادم 2022/2023.وقالت مديريات التربية والتعليم : يجوز لتلاميذ المدارس الرسمية للغات بنوعيها التحويل بين المدارس إلى الصفوف المناظرة بمدارس المناهج العربية إذا استوفوا الشروط المقررة للقبول بها شرط الكثافة.وأضافت مديريات التربية والتعليم : يجوز أيضا التحويل بين المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات دون شرط، سوى سماح كثافات الفصول بهذا التحويل ، ويتم التحويل بين المدارس في هذه الحالة دون مناظرة السن ، طالما كان التلميذ مقيد بالصف الأول الابتدائي وفقا لصحيح القانون، طبقا للقرار الوزاري ( 104 ) لسنة???? م.وشددت مديريات التربية والتعليم على أنه لا يجوز التحويل بين المدارس التي تجرى الدراسة بها بلغات أجنبية أولى مختلفة ، إلا في حالة عدم وجود مدارس تكون الدراسة فيها بنفس اللغة التي كان يدرس بها الطالب كلغة أجنبية أولى ، وذلك بعد عقد امتحان للطالب ( تحت إشراف مدير عام تنمية المادة المختص بالوزارة ) واجتياز الطالب له مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتحويل الواردة بالقرار الوزاري 285 لسنة 2014 وتعديلاته بشأن المدارس الرسمية للغات بنوعيها.وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه يجوز التحويل بين المدارس (من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها) على أن يكون التلميذ مقيداً بتلك النوعية من المدارس قيدا قانونيا صحيحا، مع إجراء امتحان مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها مع ضرورة الالتزام بقواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالمحافظة.وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه في جميع الأحوال يشترط سماح كثافة الفصول في المدرسة بـ التحويل ، وجود أماكن شاغرة، بما لا يخل بالكثافة المقررة وأن يكون القبول من الأكبر سنا إلى الأصغر سناُ.كما قالت مديريات التربية والتعليم : يجوز تحويل تلاميذ المعاهد الأزهرية التي تقوم بتدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الاجنبية الأولى للمدرسة المحول إليها ، بجانب مواد اللغات الأجنبية الأخرى ، إلى المدارس الرسمية للغات بالصفوف المناظرة مع مراعاة الضوابط والتعليمات الخاصة بالتحويل التي تصدر في هذا الشأن .