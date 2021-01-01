طريقة تحضير السمك المشوى فى منزلك بطريقة سهلة وبسيطة



السمك المشوى السمك المشوى



يعد السمك المشوى من الأطعمة المفضلة للكثير، نظرا لمذاقه الشهى وفائدته فى الوقاية من زيادة الوزن.



وبدلا من شراء السمك المشوى، يمكن طهيه فى المنزل بطريقة سهلة وبسيطة.



ولتحضير السمك المشوى، نحتاج إلى مقادير بسيطة وخطوات سهلة، منها:

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-نصف كيلو سمك بورى.-بصلة.-عصير الليمون.-3 فصوص من الثوم.-فلفل أحمر حار.-2 ملعقة كبيرة من الكزبرة.-نصف ملعقة صغيرة من الملح.-نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.-2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.طريقة التحضير:يجب تسخين الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، ونقطع البصل إلى شرائح ثم وضعها فى وعاء، ونبدأ فى فرم الثوم والفلفل الحار والكزبرة، ثم نضيف الخليط فوق البصل ونضيف زيت الزيتون وعصير الليمون والفلفل الأسود والملح.ونبدأ فى تقليب المكونات حتى تتداخل مع بعضها، ثم نحضر صينية فرن لنضع السمك ونصنع الشقوق بشكل طولى بها وتتبيله بخليط الليمون وزيت الزيتون.وندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج ثم نضعه فى طبق التقديم على سفرة الغداء.