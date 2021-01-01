الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد



طقس حار نهارا على القاهرة طقس حار نهارا على القاهرة



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.



وقال خبراء الأرصاد، بحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية، كما متوقع نشاط الرياح على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.



وأضافوا أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، فهى كما يلى:العظمى الصغرىالقاهرة 33 23الإسكندرية 30 23وادى النطرون 34 24طنطا 33 23شبين الكوم 34 23دمنهور 32 22بلطيم 29 22مطروح 28 23السلوم 31 23سيوة 35 23بورسعيد 30 23دمياط 29 23الزقازيق 34 24المنصورة 34 24الإسماعيلية 35 23السويس 34 23العريش 31 22رفح 30 21رأس سدر 35 24نخل 34 17نويبع 35 24طابا 32 21كاترين 32 16الطور 36 24شرم الشيخ 37 27الغردقة 36 28مرسى علم 36 28الفيوم 35 25بنى سويف 35 24المنيا 35 24أسيوط 36 24سوهاج 36 25قنا 38 26الأقصر 39 27أسوان 40 28إدفو 40 27أبوسمبل 40 27الوادى الجديد 39 25شلاتين 36 24أبو رماد 34 24حلايب 32 26رأس حدربة 31 26