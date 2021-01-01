أطعمة تزيد فائدتها عند تعرضها للحرارة

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صورة الخبر: الطماطم
الطماطم


كشف الخبراء عن بعض الأطعمة التى تؤثر سلبا على العناصر الغذائية عند تعرضها للحرارة وغيرها أكثر صحة وأمانا عند طهيها.

وأشار الخبراء إلى الأطعمة ذات فائدة صحية عند طهيها وتعرضها للحرارة، لدورها فى تسهيل عملية الهضم وقتل البكتيريا الضارة.

وهناك 5 أطعمة تصبح أكثر صحة عند تعرضها للحرارة، وفقا لموقع "healthline"، منها:

الطماطم:

ينتج عن تناول الطماطم التى تتعرض للحرارة، زيادة مستويات اللايكوبين، وهو واحد من مضادات الأكسدة التى تساعد فى الوقاية من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو السرطان.

الجزر:

يتسبب تعرضه للحرارة فى زيادة مستويات البيتا كاروتين، التى تتحول إلى فيتامين أ، اللازم لدعم الرؤية والنمو والمناعة.
السبانخ:

تعد من الخضراوات التى تحتوى على الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وتصبح أكثر صحة عند طهيها لأنها تساعد فى امتصاص الجسم للعناصر الغذائية بشكل أفضل والوقاية من السرطان.

المشروم:

يحتوى على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى يتم الاستفادة بها بشكل أفضل عند التعرض للحرارة، لدورها فى تكسير الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدة والحفاظ على صحة خلاايا الجسم والوقاية من الشيخوخة المبكرة.

المصدر: healthline

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