للفتيات .. الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العيون بسهولة



الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العيون الطريقة الصحيحة لإزالة مكياج العيون





تحتار الفتيات فى طريقة إزالة المكياج بطريقة صحيحة، للحفاظ على بشرة صحية خالية من الشوائب.



وهناك عدد من الخطوات التى تساعد فى إزالة مكياج العيون بسهولة، دون ترك أثر أو إيذاء البشرة بطريقة أو بأخرى.



وتعد تلك الخطوات من النصائح الذهبية التى تخلص الفتيات من ترسبات المكياج ومنع انسداد المسام أو ظهور البثور وانتشار الهالات السوداء حول العين.

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ومن بين المستحضرات المناسبة لإزالة مكياج العيون بطريقة صحيحة:-المرطب لإزالة الظلال:مكياج العيونيجب فى البداية إزالة الظلال المحيطة بالعين وخصوصا الجفون العليا، من خلال الاستعانة باللوشن المرطب، الذى يتمكن من إزالة الترسبات بمجرد مسحة واحدة عند تمريرها من الداخل إلى الخارج.-الزيوت لإزالة الماسكارا:نحتاج إلى قطعة قطن ووضع الزيوت المزيلة للمكياج فيها وتمريرها من الداخل إلى الخارج بلطف دون ضغط على الرموش حتى لا تتساقط.-إزالة الآيلاينر:مكياج العيوننحضر أعواد القطن ونضع عليها مرطبا لتنظيف خطوط الآيلاينر على الجفون السفلى أو العليا من خلال تمريرها بشكل أفقى على العين بالكامل.-التونيك:لأجل ضمان إزالة مستحضرات مكياج العيون، نحتاج إلى وضع التونيك على قطن ثم نبدأ فى حركات دائرية لتمريرها على كامل محيط العين.