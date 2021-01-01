تعرف علي ريكاردو سواريز مدرب الأهلى المحتمل



ريكاردو سواريز ريكاردو سواريز



فجرت تقارير صحفية برتغالية، مفاجأة بشأن حسم النادى الأهلى المصرى، الاتفاق مع ريكاردو سواريز، المدير الفنى لفريق جيل فيسنتى البرتغالى، لتولى الكتيبة الحمراء، خلفا للجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى.



وقالت الصحف البرتغالية، أن الاتفاق الذى جرى بين الأهلى وريكاردو سواريز يقضى بالتوقيع على العقد لمدة موسمين، على أن يستعين المدرب بأفراد من جهازه المعاون بنادى جيل فيسنتى البرتغالى.



وتصدر اسم ريكاردو سواريز، محركات البحث على السوشيال ميديا بعد ربط اسمه بالنادى الأهلى.

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وخلال السطور التالية، يستعرض مبتدا أبرز المعلومات عن ريكاردو سواريز مدرب الأهلى المحتملهو مدرب برتغالى الجنسية، ولد فى فيلجيراس البرتغالية فى 11 نوفمبر 1974، وعمره حاليا ما يقرب من 47 عاما.حصل ريكاردو سواريز على رخصة احترافية فى التدريب من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم، يميل إلى الطريقة الهجومية فى طريقة لعبه، حيث يفضل طريقة 4-3-3.بدأ مريكاردو سواريز مشواره التدريبى منذ 2005 فى سن الثلاثين، مع فريق نادى تايباس للصيادين، وتمكن من الصعود به إلى القسم الثانى بالدورى البرتغالى.تم تعيينه مديرا فنيا لفريق ديسبورتيفو دى شافيز فى 18 ديسمبر 2016، وفى مايو 2017.انتقل سواريز إلى الدورى الدرجة الأولى بعد التوقيع لفريق أفيس البرتغالى لمدة عامين، ولكنه غادر فى 2 أكتوبر بعدما أصبح الفريق فى المركز الأخير تحت قيادته حيث جمع 6 نقاط من 8 مباريات.عاد سواريز إلى الدرجة الثانية فى 14 نوفمبر 2017، لتدريب كويمبرا ولكنه غادر فى 1 أبريل التالى بعد أن فاز بنصف مبارياته الـ 18، وحصل الفريق تحت قيادته على المركز الخامس.لم يدرب ريكاردو سواريز أى فريق لأكثر من عام، وفى 20 مايو 2019، تم تعيينه مديرا فنيا لفريق كوفيليا، واحتل فريقه المرتبة السابعةعاد سواريس إلى نادى موريرنسى من جديد ليعود إلى الدرجة الأولى، ولكنه غادر فى نوفمبر 2020 بسبب نقص الإمكانيات بالفريق.فى موسم 13 نوفمبر 2020، تم تعيينه مديرا فنيا لفريق جيل فيسنتى إف سى، وقاد الفريق إلى المركز الخامس وشارك لأول مرة فى أوروبا بدورى مؤتمرات أوروبا.قاد فريق جيل فيسنتى فى 69، فاز فى 28 وتعادل فى 16 وخسر 26 مباراة.