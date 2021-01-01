الإمارات تعرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

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روسيا وأوكرانيا


كشفت وكالة "نوفوستي" أن مسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات عرضوا على روسيا التوسط في تبادل الأسرى مع أوكرانيا.

وأفادت الوكالة نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الاثنين، بأن "ممثلي الإمارات رفيعي المستوى، آخذين في الاعتبار الوضع الراهن في أوكرانيا، توجهوا إلى الجانب الروسي باقتراح للمساعدة في تبادل المعتقلين الذين تم أسرهم".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المقترحات المقدمة من الإمارات سيتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد قوائم أسرى الحرب مع الجانب الأوكراني.

المصدر: نوفوستي

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