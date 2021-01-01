يطلق تطبيق Flo ميزة جديدة تهم كل امرأة.. تعرفي عليها



تطبيق Flo تطبيق Flo

أطلق التطبيق الشهير Flo أحد أكثر التطبيقات شيوعا بين النساء لاهتمامه بصحة المرأة وتتبع فترات الدورة الشهرية، ميزة جديدة تحت اسم "وضع مجهول" أو anonymous mode ، من أجل القضاء على جميع مخاوف الخصوصية ، و يأتي ذلك امتثالا لأمر المحكمة العليا بالولايات المتحدة.



تطبيقات صحة المرأة هي الأخطر من حيث سرقة البيانات الحساسة



وفقا لما ذكره موقع "Engadget" التقني، قال تطبيق Flo على موقع التواصل الجتماعي تويتر، أنه سيزيل المعلومات الشخصية لكل المستخدمات حتى لا يتمكن أحد من التعرف على هويتهن، وجدير بالذكر أن تطبيقات تتبع الدورة الشهرية تخضع لتدقيق وتمحيص شديد في الأيام الأخيرة، حيث حذر الخبراء القانونيون والمختصون بحقوق بأحوال الخصوصية من أن البيانات التي يتم جمعها بواسطة تلك تطبيقات ، تتم مشاركتها مع أماكن أخرى لأغراض معينة.



وأدت أخبار قرار المحكمة العليا بالولايات المتحدة حول مخاوف الخصوصية في تطبيقات تتبع الدورة الشهرية للنساء، إلى حدوث مناوشات بوسائل التواصل الاجتماعي بين السيدات، تحث على حذف تطبيقات تتبع الدورة الشهرية، والتطبيقات التي تخص المرأة عامة من هواتفهم وإزالة بياناتهم الشخصية من التطبيقات.

قد يعجبك أيضا...

كما أن تطبيق Flo نفسه لديه سجل فوضوي عندما يتعلق الأمر بحماية خصوصية المستخدمات داخل التطبيق، حيث تعرض التطبيق لانتقاد شديد في عام 2019 ، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن التطبيق كان يشارك معلومات حساسة وشخصية للغاية بين المستخدمات ، بما في ذلك تفاصيل حول دورات الحيض لديهم وما إذا كانوا يحاولون الحمل ، مع شركات عملاقة بما في ذلك فيسبوك و جوجل وجهات خارجية أخرى.لكن توصلت شركة Flo إلى تسوية مع لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2021 بشأن مزاعم بأنها ضللت المستخدمات عن طريق استغلال بيانتهن على الرغم من عدم اعتراف الشركة في التسوية باقتراف أي أخطاء أو استغلال لبيانات العميلات لديهم.