Apple TV جديد مع شريحة A14 و HomePod مُجدَّد مع شريحة S8

ظلت آبل هادئة نسبيًا بشأن جهاز Apple TV أثناء مؤتمر WWDC ، لكنها لا تزال تخطط لإجراء تحديثات لجهاز فك التشفير المتدفق كجزء من تحديثات الترفيه المنزلي. بالنسبة للطراز التالي ، قد تخطط آبل لتقديم المزيد من الأداء في الجهاز. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.
وفقًا لرسالة مارك جورمان الإخبارية "Power On" الخاصة بـ بلومبرج ، فإن جهاز Apple TV القادم من آبل يحمل الاسم الرمزي J255 ، ويتم تطويره حاليًا باستخدام شريحة A14. إنها ليست فقط ترقية من A12 المستخدمة في طراز 2021 ، ولكنها تتضمن أيضًا غيغابايت إضافية من الذاكرة.
يفسر جورمان أن النموذج الجديد يجب أن يكون مفيدًا "لإمكانيات اللعب الإضافية" التي تصل إلى tvOS 16.
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