Apple TV جديد مع شريحة A14 و HomePod مُجدَّد مع شريحة S8

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ظلت آبل هادئة نسبيًا بشأن جهاز Apple TV أثناء مؤتمر WWDC ، لكنها لا تزال تخطط لإجراء تحديثات لجهاز فك التشفير المتدفق كجزء من تحديثات الترفيه المنزلي. بالنسبة للطراز التالي ، قد تخطط آبل لتقديم المزيد من الأداء في الجهاز. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.



وفقًا لرسالة مارك جورمان الإخبارية "Power On" الخاصة بـ بلومبرج ، فإن جهاز Apple TV القادم من آبل يحمل الاسم الرمزي J255 ، ويتم تطويره حاليًا باستخدام شريحة A14. إنها ليست فقط ترقية من A12 المستخدمة في طراز 2021 ، ولكنها تتضمن أيضًا غيغابايت إضافية من الذاكرة.



يفسر جورمان أن النموذج الجديد يجب أن يكون مفيدًا "لإمكانيات اللعب الإضافية" التي تصل إلى tvOS 16.

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إلى جانب Apple TV ، يقول جورمان أيضًا أن الطراز الثالث من HomePod سيكون في الطريق. يبدو أن التحديث الذي تم إجراؤه على مكبر الصوت الذكي ، الذي يحمل الاسم الرمزي B620 ، سيعمل على شريحة S8 ، والتي من المفترض أن تُستخدم في سلسلة ساعة Apple Watch 8.يبدو أن الطراز سيكون أقرب إلى HomePod الأصلي من حيث الحجم والأداء ، وسيحتوي على شاشة محدثة في الأعلى مع "وظيفة اللمس المتعدد".لا يقدم جورمان وقت لتحديث جهاز Apple TV ، لكنه يعرض أن HomePod "من غير المرجح أن يصل حتى العام المقبل".