Apple TV جديد مع شريحة A14 و HomePod مُجدَّد مع شريحة S8

آخر الأخبارعلم وتقنية › Apple TV جديد مع شريحة A14 و HomePod مُجدَّد مع شريحة S8

صورة الخبر: Apple TV
Apple TV

ظلت آبل هادئة نسبيًا بشأن جهاز Apple TV أثناء مؤتمر WWDC ، لكنها لا تزال تخطط لإجراء تحديثات لجهاز فك التشفير المتدفق كجزء من تحديثات الترفيه المنزلي. بالنسبة للطراز التالي ، قد تخطط آبل لتقديم المزيد من الأداء في الجهاز. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.

وفقًا لرسالة مارك جورمان الإخبارية "Power On" الخاصة بـ بلومبرج ، فإن جهاز Apple TV القادم من آبل يحمل الاسم الرمزي J255 ، ويتم تطويره حاليًا باستخدام شريحة A14. إنها ليست فقط ترقية من A12 المستخدمة في طراز 2021 ، ولكنها تتضمن أيضًا غيغابايت إضافية من الذاكرة.

يفسر جورمان أن النموذج الجديد يجب أن يكون مفيدًا "لإمكانيات اللعب الإضافية" التي تصل إلى tvOS 16.

إلى جانب Apple TV ، يقول جورمان أيضًا أن الطراز الثالث من HomePod سيكون في الطريق. يبدو أن التحديث الذي تم إجراؤه على مكبر الصوت الذكي ، الذي يحمل الاسم الرمزي B620 ، سيعمل على شريحة S8 ، والتي من المفترض أن تُستخدم في سلسلة ساعة Apple Watch 8.

يبدو أن الطراز سيكون أقرب إلى HomePod الأصلي من حيث الحجم والأداء ، وسيحتوي على شاشة محدثة في الأعلى مع "وظيفة اللمس المتعدد".

لا يقدم جورمان وقت لتحديث جهاز Apple TV ، لكنه يعرض أن HomePod "من غير المرجح أن يصل حتى العام المقبل".

المصدر: tech1new

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Apple TV جديد مع شريحة A14 و HomePod مُجدَّد مع شريحة S8

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
80770

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager