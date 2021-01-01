آبل : قد لا تكون شريحة S8 ترقية كبيرة لسلسلة Apple Watch 8



Apple Watch 8 Apple Watch 8

يقال إن شركة آبل تعمل على السلسلة 8 من ساعة آبل القياسية ، و إصدار Apple Watch SE محدث ، ونموذج متين للرياضات المتطرفة ، كما جاء في النشرة الإخبارية لـ مارك جورمان في نشرته "Power On" لـ بلومبرج. ومع ذلك ، يُعتقد أن الثلاثة يستخدمون رقائق S8 متطابقة.



لن يكون S8 بالضرورة أسرع من S7 الموجود في سلسلة ساعة آبل السابعة ، فهو محسوب ، حيث يبدو أنه سيكون له نفس المواصفات مثل كل من S7 و S6 من قبله. ومع ذلك ، يقال إن طرازات 2023 ستحصل على "معالج جديد كليًا".



في التغييرات الخاصة بالطراز ، ستحتفظ ساعة Apple Watch SE التي تركز على القيمة بنفس حجم الشاشة مثل التكرار الحالي. سيكون التحديث إلى S8 قفزة كبيرة من شريحة S5 المستخدمة حاليًا. تتضمن الشائعات السابقة حصول السلسلة 8 من ساعة آبل على حجم شاشة إضافي ، بالإضافة إلى فلسفة تصميم جديدة أكثر انبساطًا.

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يقول جورمان أيضًا إن آبل تخطط لجهاز Mac mini جديد بشريحة M2 Pro ، وجهاز Apple TV جديد بشريحة A14 ، وجهاز HomePod مجدد ، والمزيد.