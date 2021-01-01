آبل تعمل على Mac mini بشريحة M2 Pro ، وجهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش ، و 16 إنش

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صورة الخبر: آبل
آبل

يشاع أن شركة آبل تعمل على Mac mini بشريحة M2 Pro ، جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش ، و MacBook Pro مقاس 16 إنش ، وأيضاً برج Mac Pro مجهز بشرائح M2 Ultra و M2 Extreme. المزيد من التفاصيل في هذا المنشور.

تميزت الكلمة الرئيسية لـ WWDC من آبل بالكشف عن جيل شريحة M2 من Apple Silicon ، بالإضافة إلى طرز جديدة من MacBook Air و 13 بوصة MacBook Pro باستخدام الشريحة. بينما تم تضمين جهاز Mac mini في الموجة الأولى من أجهزة M1 ، لذا فإن غيابه عن شريحة M2 قد لا يستمر طويلاً.

ستشمل خارطة طريق المنتج لأجهزة M2 Mac طرازات Mac mini الجديدة الرياضية بأحدث جيل من الشرائح ، وفقًا لنشرة مارك جورمان الإخبارية "Power On" لـ بلومبرج. بالنسبة لجهاز Mac mini ، من الواضح أنه سيتم تقديمه مع شرائح M2 و M2 Pro ، في حين أن MacBook Pro مقاس 14 بوصة و MacBook Pro مقاس 16 بوصة سيتوفران بمتغيرات M2 Pro و M2 Max.

كما سيستفيد برج Mac Pro الذي طال انتظاره من الجيل الجديد ، بما في ذلك إصدار M2 Ultra وخيار شريحة "M2 Extreme" الجديد.

بعد مجموعة M2 ، يعتقد جورمان أن آبل ستواصل الدورة مع M2 ، والتي ستعمل على تحديث جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة مرة أخرى ، بالإضافة إلى تقديم متغير مقاس 15 بوصة. ومن المتوقع أيضًا وجود جهاز iMac جديد بشريحة M3 ، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول مقاس 12 بوصة "تطوير مبكر".

المصدر: tech1new

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