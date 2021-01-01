سامسونج أطلقت أول شاشة ألعاب في العالم بدقة 4K بمعدل تحديث 240 هرتز في كوريا

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في وقت سابق من هذا العام ، كشفت سامسونج النقاب عن شاشة Mini-LED من الجيل الثاني Odyssey Neo G8 ، إنها أيضًا أول شاشة ألعاب بدقة 4K في العالم بمعدل تحديث 240 هرتز. اليوم ، أطلقت الشركة Odyssey Neo G8 في كوريا الجنوبية.



يبلغ سعر Odyssey Neo G8 (G85NB) بـ 1.5 مليون وون كوري (حوالي 1154 دولارًا) في سوق كوريا الجنوبية. إنه متاح ابتداءً من اليوم من خلال Samsung.com وتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت. لم تعلن الشركة عن أي عروض خاصة لأولئك الذين يشترون شاشة الألعاب الجديدة. تم إطلاق الشاشة في الولايات المتحدة وبعض الأسواق الأخرى الشهر الماضي.



تتميز أحدث شاشات الألعاب المتطورة من سامسونج بشاشة LED صغيرة مقاس 32 بوصة بدقة 4K ومعدل تحديث 240 هرتز وطلاء غير لامع. اللوحة منحنية بانحناء 1000R. نظرًا لأن هذه لوحة مفاتيح للألعاب ، فإن وقت الاستجابة مهم للغاية ، ولدى Odyssey Neo G8 وقت استجابة يبلغ 1 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي. إنه متوافق مع HDR ويمكن أن يصل سطوعه إلى 2000 شمعة.

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تم تصنيف نسبة التباين بـ 1،000،000: 1 ، وهي تدعم 4096 خطوة للتحكم في السطوع. يدعم Odyssey Neo G8 أيضًا AMD FreeSynch Premium Pro. تحتوي الشاشة على منفذي HDMI 2.1 ومنفذ DisplayPort 1.4 واحد. تتزامن ميزة CoreSync الخاصة به مع الكمبيوتر المتصل وتطابق الألوان على الشاشة مع منطقة RGB LED الخلفية.يحتوي Odyssey Neo G8 أيضًا على حامل قابل لضبط الارتفاع يمكنه أيضًا الدوران حول المحور والإمالة. تتحقق ميزة تبديل المصدر التلقائي + الخاصة بها من المصادر النشطة وتتحول تلقائيًا إلى هذا الإدخال.