ميزة Fast Pair من جوجل قريباً على سلسلة Galaxy Watch 4



Galaxy Watch 4 Galaxy Watch 4

تتمتع سامسونج بميزة تتيح لك تبديل سماعة Galaxy Buds بين العديد من هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية. ومع ذلك ، فهو يعمل فقط مع هواتف سامسونج. تمتلك شركة جوجل ميزة مشابهة تسمى Fast Pair ، والتي تعمل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وحتى أجهزة Chromebook.



ستتوفر هذه الميزة قريبًا على أحدث ساعات سامسونج الذكية. اكتشف الأشخاص في 9To5Google تحديثًا في سجل تغيير Wear OS ، وكشفوا أن ميزة Fast Pair من جوجل ستأتي قريبًا إلى نظام تشغيل الساعة الذكية. ستكون هذه الوظيفة متاحة من خلال تحديث Google Play Services v22.24. تم إصداره في 24 يونيو ولكن قد يستغرق بعض الوقت للوصول إلى Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Classic.



يحفظ Fast Pair معلومات حول منتجاتك اللاسلكية ، مثل سماعات الأذن اللاسلكية ، في حسابك على جوجل. بعد ذلك ، تتم مزامنة هذه المعلومات عبر جميع أجهزتك باستخدام حساب جوجل الخاص بك. بعد ذلك ، يعرض إشعارًا على مستوى النظام للاتصال بسماعات الأذن هذه. هذا أسهل من المرور عبر تطبيق الإعدادات وعملية اقتران بلوتوث اليدوية.

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أعلنت جوجل في معرض CES 2022 في وقت سابق من هذا العام أنها ستجلب Fast Pair للأجهزة القابلة للارتداء وسماعات الرأس ومكبرات الصوت اللاسلكية والأجهزة المنزلية الذكية والسيارات وأجهزة التلفزيون. ويمكن أن يكون طرح ميزة Wear OS جزءًا من تلك الخطة.