طرق لتحسين أمان حساب نتفليكس الخاص بك

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هذا الشهر ، توجه عدد من مسخدمي نتفليكس إلى تويتر للتعبير عن بؤسهم من اختراق حسابات نتفليكس. قال البعض إن أسماء المستخدمين وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بهم قد سُرقت. نتيجة لذلك ، تمكن المتسللون من تغيير كلمات مرور الحساب وإنشاء مجموعة من مشكلات الوصول إلى الحساب. في حالات قليلة ، لم يغير المخترق كلمات المرور على الإطلاق ، بل قام بدلاً من ذلك بتغيير اللغة المحددة في الحسابات وإضافة ملفات تعريف جديدة وبتطوير خطط الحسابات.



هل تتساءل عن نشاط الحساب المريب على حساب نتفليكس الخاص بك؟ في مقال اليوم سنستعرض معكم طرق لمراجعة تفاصيل الحساب الخاصة بك ، وكيفية معرفة إذا كان هناك نشاط مشبوة. إليك الطريقة:



1. في حالة ظهور نمط جديد أو ملف تعريف ...

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اتصل بمشاركي كلمة مرور نتفليكس (الزوج ، الأطفال ، العائلة ، الأصدقاء) لتحديد ما إذا كان أي شخص قد أنشأ ملفًا شخصيًا جديدًا عن قصد أم لا. إذا لم يكن كذلك ، فاحذف ملف التعريف الجديد وأعد تعيين كلمة مرور حسابك.لحذف ملف تعريف ، قم بالوصول إلى نتفليكس من مستعرض ويب. ثم ، انقر على أيقونة الملف الشخصي واضغط على إدارة الملفات الشخصية. حدد ملف التعريف / الملفات الشخصية المتطفلة وانقر فوق حذف.2. إذا كان عرض تلفزيوني جديد موجودًا في قسم "متابعة المشاهدة"إذا لاحظت بشكل غير متوقع نوعًا جديدًا في قسم "التوصيات" أو شاهدت اقتراحًا جديدًا "لأنك شاهدت" لشيء لم تشاهده من قبل ، فمن الممكن أن هناك نشاط غير مصرح به في حسابك.قبل أن تصاب بالذعر ، استفسر من زوجتك أو أطفالك أو أي شخص آخر قد يشاركك بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلى نتفليكس. إذا لم يكن أحد يشاهد المحتوى المعني ، فتابع مراجعة تفاصيل حسابك.على سبيل المثال ، حاول تسجيل الدخول إلى حسابك على مستعرض ويب وانتقل إلى صفحة حسابك. لمعرفة أين ومتى وكيف كان الأشخاص يتدفقون من حساب نتفليكس الخاص بك ، انتقل إلى الإعدادات وانقر فوق نشاط دفق الجهاز الأخير. قد يستمتع شخص غريب على أريكة في مدينة أو ولاية أو دولة أخرى باشتراكك في نتفليكس.3. إذا استمر البث غير المصرح به ...إذا بدا أن شخصًا غريبًا يصل إلى حسابك باستمرار ، فخذ لقطات رقمية لمعلومات نشاط الحساب. لأغراض التوثيق ، التقط عنوان IP والجهاز والموقع. في حالة استمرار الوصول غير المصرح به ، تواصل مع نتفليكس.4. مراقبة كشف الفواتير الخاصة بكهناك احتمالات كبيرة بأن يكون لديك نتفليكس عند التجديد التلقائي. من المحتمل أنك لا تهتم حتى بمراجعة كشف الفوترة كل شهر. ومع ذلك ، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيان الخاص بك يمكن أن يخبرك بما إذا كان حسابك قد تعرض للاختراق أم لا.على سبيل المثال ، إذا قمت بالاشتراك في الخدمة القياسية مقابل رسوم قدرها 35 ريال سعودي أمريكيًا في الشهر ولاحظت رسومًا قدرها 45 دولارًا أمريكيًا في الشهر ، فربما قام شخص غير معروف بترقية حسابك دون إذنك. قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات ، تحقق من الأطفال أو أولئك الذين تشارك كلمة مرورك معهم للتأكد من أنهم ليسوا المذنبين. إذا كان هناك ما يبرر اتخاذ مزيد من الإجراءات ، فاتصل بـ نتفليكس وأبلغهم باحتمال اختراق الحساب.5. قم بتغيير كلمة المرور الخاصة بك بانتظاممن الجيد عمومًا إعادة تعيين كلمة مرورك كل بضعة أشهر. هذا يمكن أن يمنع الاختراق. فقط تأكد من إخطار أفراد أسرتك أو أصدقائك الذين تمت دعوتهم لمشاركة الحساب حتى يتمكنوا من متابعة مشاهدة برامجهم وأفلامهم المفضلة الأخرى.أخيرا… أتمنى أن تكون هذه الخطوات واضحة للمستخدمين ، حتى يتمكنون بين الحين والآخر من مراجعة حساباتهم على منصة نتفليكس.