رمز المصدر يكشف أن Google Pixel 7 Pro سيكون به شاشة أكثر إشراقًا من Pixel 6 Pro

قدم كود مصدر إصدار Android 13 التجريبي بعض التأكيد على أن Google Pixel 7 Pro سيكون له شاشة أكثر سطوعًا من Pixel 6 Pro. أشارت التسريبات السابقة إلى أن Pixel 7 Pro يحتوي على لوحة عرض S6E3HC4. هذا يضع Pixel 7 Pro على قدم المساواة مع سابقه من حيث الدقة. ومع ذلك ، يوضح كود المصدر أنه في الوضع اليدوي ، يمكن أن يصل سطوع Pixel 7 Pro إلى 600 شمعة في المتر المربع مما يجعلة يتفوق نسبياً على سابقه في هذه الميزة.
يتمتع كل من Pixel 7 Pro و Pixel 6 Pro بدقة 3120 × 1440 بكسل. يحتوي Pixel 6 Pro على لوحة S6E3HC4 مقارنةً بـ S6E3HC4 لهاتف Pixel 7 Pro. بينما يمكن أن يحقق Pixel 6 Pro حدًا أقصى قدره 500 شمعة / المتر المربع من السطوع في الوضع اليدوي ، فإن جهاز Pixel 7 Pro أعلى بمقدار 100 شمعة عند 700 شمعة / المتر المربع. في الوضع التلقائي ، يحصل Pixel 7 Pro على ما يصل إلى 1000 شمعة مقارنة بـ 800 شمعة في Pixel 6 Pro.
يكشف رمز المصدر أن Google Pixel 7 Pro سيكون به شاشة أكثر إشراقًا من Pixel 6 Pro
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