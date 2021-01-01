رمز المصدر يكشف أن Google Pixel 7 Pro سيكون به شاشة أكثر إشراقًا من Pixel 6 Pro



Pixel 6 Pro Pixel 6 Pro

قدم كود مصدر إصدار Android 13 التجريبي بعض التأكيد على أن Google Pixel 7 Pro سيكون له شاشة أكثر سطوعًا من Pixel 6 Pro. أشارت التسريبات السابقة إلى أن Pixel 7 Pro يحتوي على لوحة عرض S6E3HC4. هذا يضع Pixel 7 Pro على قدم المساواة مع سابقه من حيث الدقة. ومع ذلك ، يوضح كود المصدر أنه في الوضع اليدوي ، يمكن أن يصل سطوع Pixel 7 Pro إلى 600 شمعة في المتر المربع مما يجعلة يتفوق نسبياً على سابقه في هذه الميزة.



يتمتع كل من Pixel 7 Pro و Pixel 6 Pro بدقة 3120 × 1440 بكسل. يحتوي Pixel 6 Pro على لوحة S6E3HC4 مقارنةً بـ S6E3HC4 لهاتف Pixel 7 Pro. بينما يمكن أن يحقق Pixel 6 Pro حدًا أقصى قدره 500 شمعة / المتر المربع من السطوع في الوضع اليدوي ، فإن جهاز Pixel 7 Pro أعلى بمقدار 100 شمعة عند 700 شمعة / المتر المربع. في الوضع التلقائي ، يحصل Pixel 7 Pro على ما يصل إلى 1000 شمعة مقارنة بـ 800 شمعة في Pixel 6 Pro.



يكشف رمز المصدر أن Google Pixel 7 Pro سيكون به شاشة أكثر إشراقًا من Pixel 6 Pro

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الأرقام المذكورة أعلاه مخصصة للشاشات البيضاء بالكامل (100? APL). في المستويات المنخفضة من APL ، يمكن أن يكون السطوع أعلى.بفضل الكود المصدري ، تم الكشف عن بعض الميزات الإضافية لجهاز Pixel 7 Pro. نحن نعلم الآن أنه سيحتوي على شاشة HDR10 مع دعم لصور HGL. كما أن لديها وضع 1080p لضمان استهلاك أقل للطاقة.لا توجد تأكيدات رسمية حتى الآن بشأن تاريخ إصدار أكتوبر 2022 المشاع عن تشكيلة Pixel 7. هناك المزيد من التسريبات التي يمكن أن تظهر فيما يتعلق بسلسلة Google Pixel 7. نحن على بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الإطلاق ولا يزال الكثير من التفاصيل غير معروفة عن سلسلة Pixel 7.