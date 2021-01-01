حيلة تتيح الاطلاع على رسائل "واتساب" المحذوفة

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

إذا كنت تعتقد أنه عندما تحذف رسالة في محادثة على تطبيق "واتساب" فهي تختفي تماما، فالأمر ليس كذلك، لأن ما أرسلته يظل قابلا للاسترجاع والقراءة لدى الطرف الآخر.

ويتيح تطبيق التراسل الفوري "واتساب" حذف الرسائل، سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية، بغض النظر عن نظام تشغيل الهاتف الذكي.

ويمكن لمستخدمي هواتف تعمل بـ"أندرويد" و"iOS" و"ويندوز" أن يحذفوا الرسائل، ويعتقد كثيرون أنهم تخلصوا مما حذفوه بشكل نهائي.

ويرى الطرف الذي يستقبل الرسالة علامة على أن المُرسل قام بحذف رسالة ما، لكن بوسعه أن يلجأ إلى خاصية النسخ الاحتياطي "backup" من أجل الاطلاع على الرسالة المحذوفة.

وللاطلاع على هذه الرسائل المحذوفة، يكفي أن يقوم الشخص بخطوات بسيطة أولها إزالة تطبيق "واتساب" الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص، من الهاتف ثم إعادة تحميله والتسجيل فيه.

وعندما يسجل المستخدم للدخول إلى التطبيق، يكون بوسعه أن يستعيد كافة المحادثات، بما في ذلك الرسائل المحذوفة، وعندئذ يجري عرضها كم لو أنها لم تتعرض للحذف.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أطلق تطبيق "واتساب" خدمة الرسائل التي تختفي من تلقاء نفسها بمرور فترة من الوقت، في خاصة تشبه ما هو متاح في محادثات تطبيق "سناب شات".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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