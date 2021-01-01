لهواتف آيفون أداة مبهرة بتحديث iOS 16



iOS 16 iOS 16

تباهت شركة آبل APPLE الأمريكية بنظام التشغيل الجديد تمامًا، iOS 16 ، في كلمة رئيسية خلال مؤتمر WWDC في وقت سابق من هذا الشهر.



وقد أصبح بإمكان مالكي هواتف آيفون iPhone ترقية الجهاز للإصدار الجديد، والذي يأتي بخدعة ذكية ومبهرة لعقول الجميع.



وتتضمن الترقية الجديدة لنظام iOS 16، شاشة قفل جديدة رائعة مع أدوات أخرى، مع القدرة على إلغاء إرسال النصوص على الرسائل، وخدعة Apple Pay التي تتيح لك تقسيم المشتريات إلى أربع دفعات منفصلة.

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ومن بين تلك الميزات الجديدة، فهناك أداة جديدة حصلت على رضاء ملايين المستخدمين، وهي أداة جديدة لتعديل الصور، وتسمى هذه الميزة بـ «البحث المرئي»، و تتيح للمستخدمين رفع موضوع ما من أي صورة يلتقطها المستخدم.وأوضحت شركة آبل في بيان صحفي، قائلة: "يمكنك النقر مع الاستمرار على موضوع الصورة لرفعها من الخلفية، ووضعها في تطبيقات مثل الرسائل"، وأضافت الشركة، أنه بالإضافة إلى الأشخاص، يتعرف تطبيق وميزة Visual Look Up أيضًا على الطيور، والحشرات، والتماثيل.وبينما يتوفر إصدار iOS 16 الآن لصانعي التطبيقات في الإصدار التجريبي للمطورين، إلا أن التحديث سيصل على هواتف المستهلكين بعد شهرين من الاختبار.وبحسب آبل، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى التحديث مبكرًا في الإصدار التجريبي العام في (يوليو) القادم - وقبل الإصدار الرسمي في وقت لاحق من هذا العام.هذا ومن شبه المؤكد أن هذا سيكون في سبتمبر ، مع إطلاقه جنبًا إلى جنب مع هاتف iPhone 14 الجديد، إلا أنه ستفقد الملايين من أجهزة آيفون iPhone ترقية iOS 16 لأنها قديمة جدًا، فوفقًا لشركة آبل Apple ، سيحتاج المستخدم إلى هاتف iPhone 8 أو أحدث للاستفادة من تحديث نظام التشغيل iOS 16 .