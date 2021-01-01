ترسل ميني أحاجي تركيب للعملاء الذين تأخرت سياراتهم



ميني ميني

أعلنت ميني عن فكرة جديدة لتسلية عملائها الذين تأخرت بتسليم سياراتهم بسبب مشاكل سلاسل إمداد المواد الأساسية.



ستقوم الشركة بإرسال الأحجية مباشرة للعملاء المحددين، ولن يطلب منهم زيارة متاجر الشركة، ومن ناحية أخرى لن تتوفر الأحجية للعموم. تحمل الأحجية عبارة “نحن نعمل بجد لإنتاج سيارتك، الانتظار هو الأسوأ، في الوقت المناسب، ألغاز صغيرة، ألغاز صغيرة، أو ليست صغيرة جداً”.



تعرض الأحجية صورة سيارات ميني بحجمها الحقيقي. وستنتج الشركة 350 نسخة من الأحجية وقال مدير اتصالات العلامة التجارية في الولايات المتحدة Rah Mahtani “يشتري الناس سيارة ميني بسبب روحها الجريئة والمتعة في القيادة، لذلك أردنا أن نمنح المالكين شيئاً ممتعاً للقيام به أثناء انتظارهم للجلوس خلف عجلة القيادة في ميني الجديدة”.